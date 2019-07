Klopp: ‘Al het bier dat ik had moeten drinken, heeft hij uiteindelijk op’

Liverpool legde afgelopen seizoen beslag op de Champions League, door Tottenham Hotspur met 0-2 te verslaan in de finale. Na de eindstrijd barstte er een groot feest los en werden the Reds in een open bus door de stad gereden. Jürgen Klopp blikt nu met veel plezier terug op het feest dat losbarstte na de winst van het miljardenbal.

“Mensen dachten dat ik dronken was op de bus. Maar dat was niet het geval, ik heb maar twee biertjes gedronken. Het leek alleen maar alsof ik dronken was. Al het bier dat ik had moeten drinken, heeft Alisson uiteindelijk op”, zegt Klopp met een knipoog. Door de winst van de Champions League heeft de Duitse oefenmeester een uitermate prettige zomer achter de rug. “Vorig jaar belde mijn agent me tijdens mijn vakantie en hij vroeg: ‘Hoe gaat het met je?’”

“Ik reageerde: ‘Prima, ik heb het achter me gelaten. Ik zou me niet beter voelen als de Champions League-trofee naast me stond’. Nou, dat was een leugen. Het is een heel groot verschil als die beker naast je staat”, gaat de Duitse manager van Liverpool verder. “Ik heb deze zomer een aantal ochtenden gehad waarop ik wakker werd en me realiseerde dat het écht gebeurd was. Doordat we een jaar eerder in de finale verloren, was het nu ongelofelijk. Zo is mijn carrière nu eenmaal.”

“Bij Mainz slaagden we er de eerste twee keer niet in om te promoveren, maar de derde keer lukte het wel. Dat maakte het feest drie keer beter. Bij Borussia Dortmund was het goed dat we het jaar voor de titel geen kampioen geworden waren, daardoor was het nu de juiste tijd. Nu was het ook de juiste tijd, we waren er klaar voor als team. Vorig seizoen waren we nog een verrassing, ook voor onszelf. Nu was dat anders”, besluit Klopp.