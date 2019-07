De Jong baalt als een stekker: ‘Aan mijn kop kunnen ze zien dat ik lieg’

PEC Zwolle en SC Cambuur speelden vrijdag een vriendschappelijke wedstrijd tegen elkaar. PEC won met 4-1 van de club uit de Keuken Kampioen Divisie, maar niet veel mensen waren daar getuige van. Het oefenduel werd namelijk afgewerkt achter gesloten deuren, tot grote teleurstelling van Cambuur-trainer Henk de Jong.

“Ik vind het hartstikke zonde. Onze supporters maar ook de supporters van PEC Zwolle horen hier gewoon bij te kunnen zijn. Het is tegenwoordig nou eenmaal zo. De oefenpot staat gepland en je mag er dan niet over praten”, vertelt de oefenmeester van de Friezen in gesprek met Cambuur TV.

Opvallend genoegen waren de supporters van Cambuur er niet van op de hoogte dat hun favoriete ploeg vrijdag een oefenwedstrijd zou spelen. De club communiceerde vooraf namelijk er een 'teamuitje' gepland stond. Dat was echter niet het geval, betreurt ook De Jong. "Ik vind dat vervelend. Er zijn mensen die elke dag langs de kant naar onze training staan te kijken en dan moet ik tegen ze zeggen dat we een teamuitje hebben. Aan mijn kop kunnen ze dan wel zien dat ik lieg, want ik kan niet liegen. Liever doe ik het niet weer."

Achter gesloten deuren incasseerde Cambuur uiteindelijk een ruime nederlaag. PEC had dankzij doelpunten van Iliass Bel Hassani (twee), Stanley Elbers en Dennis Johnsen geen kind aan de formatie van De Jong, die via Robert Mühren nog wel wat terugdeed.