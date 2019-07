De Ligt kiest ‘speciaal’ rugnummer: ‘Ik krijg te maken met een erfenis’

Matthijs de Ligt is vrijdag tijdens een persconferentie officieel gepresenteerd bij Juventus. De negentienjarige verdediger zette eerder deze week al zijn handtekening onder een vijfjarig contract, terwijl la Vecchia Signora een bedrag van 75 miljoen euro overmaakt naar Ajax. De Ligt legt tijdens het persmoment uit hoe zijn keuze voor Juventus tot stand is gekomen, daar er ook belangstelling was van onder meer Barcelona en Paris Saint-Germain.

“Het was een lang proces, ik heb gekeken naar wat goed voor me was. Italië is het land van verdedigen. Daarnaast vormt het een mooie uitdaging, de club wilde me graag hebben en dat gevoel heeft het verschil gemaakt”, zegt De Ligt. Hij wordt gevraagd naar het moment dat Cristiano Ronaldo hem na de Nations League-finale tegen Portugal (1-0 nederlaag) vroeg om naar Juventus te komen. “Op dat moment twijfelde ik nog over mijn keuze. Ik was er vrij zeker van dat het Juventus moest worden, maar ik wilde pas na de Nations League op mijn gemak beslissen en na de vakantie bij een nieuwe club beginnen. Dat iemand als Cristiano Ronaldo dat tegen me zegt, is een heel mooi compliment. Het heeft echter niet het verschil gemaakt.”

“Ik heb al kort met Maurizio Sarri gesproken over de telefoon. Om elkaar te leren kennen, meer niet. Hij is een van de redenen dat ik naar Juventus wilde komen, ik heb goede verhalen gehoord over zijn filosofie”, vervolgt de verdediger. Donderdag postte hij via Instagram een video, waarop te zien was hoe hij als kleine jongen een shirt van Juventus droeg. “Ik was zes of zeven op dat moment. Je kan wel raden wie ik geweldig vond als verdediger: Fabio Cannavaro. Ik heb altijd al een goed gevoel bij Juventus gehad, ik was vroeger al fan.”

De Ligt heeft ervoor gekozen om bij Juventus met rugnummer vier te gaan spelen. “Nummer vier is speciaal, ik heb er bij Ajax altijd mee kunnen spelen. Het rugnummer was vrij en ik heb goede verhalen over mijn voorgangers gehoord. Ik krijg te maken met een erfenis, dus ik hoop dat ik aan de verwachtingen kan voldoen”, stelt De Ligt. Hij beaamt dat de transfersom van 75 miljoen druk met zich meebrengt. “Maar druk is normaal in het voetbal. Als een club je koopt voor een groot bedrag, bestaat er druk. Druk is ook belangrijk. Als je een goede speler wilt zijn, moet je daarmee kunnen omgaan. Uiteindelijk gaat iedereen zien hoe ik er mee omga.”

“Toen we hier met Ajax speelden, was ik onder de indruk van de fans. Ze hebben de hele wedstrijd gezongen, zelfs toen wij op voorsprong stonden. Dat was ongelofelijk”, zo klinkt het geïmponeerd. “Ik heb al veel ervaring, zeker voor iemand van negentien. Daarom wil ik deze stap maken, om te leren van al die spelers. Vergeleken met hen ben ik nog een beginner. Het is de eerste stap naar het buitenland, dus in het begin moet ik wennen. Het is een eer hoe de fans me verwelkomd hebben, daar ben ik heel trots op. Ik moet me aanpassen aan een nieuw land, een nieuwe club. Het is belangrijk om te spelen, maar ik moet simpelweg laten zien wat ik kan. In Nederland gaat het om opbouwen van achteruit, hoog verdedigen. In Italië gaat het anders, is er vooral sprake van zondedekking. Ze kunnen mij hier helpen, maar ik kan hen ook helpen.”