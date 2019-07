Feyenoord, AZ en Utrecht weten mogelijke tegenstanders in derde EL-voorronde

AZ en FC Utrecht beginnen volgende week aan de Europa League-campagne, maar weten voor die tijd al wie eventueel in de derde voorronde de tegenstanders zullen zijn. Komende maandag wordt er geloot voor volgende fase van de kwalificatiecyclus van het tweede Europese bekertoernooi en ook Feyenoord zal in Nyon in de koker gaan. Doordat de eerste voorronde er inmiddels opzit, is bekend welke ploegen een geplaatste status zullen hebben tijdens de loting.

De Nederlandse clubs nemen allen deel aan het zogenaamde main path, waar ook PSV in terecht zou kunnen komen. De Eindhovenaren nemen het in de tweede voorronde van de Champions League op tegen FC Basel en de verliezer van dat tweeluik valt af richting de derde voorronde van de Europa League. PSV of FC Basel zal tijdens de loting voor de kwalificatiecyclus van de Europa League een geplaatste status hebben, evenals Feyenoord en AZ.

FC Utrecht heeft een ongeplaatste status en treft dus, indien het tweeluik met Zrinjski Mostar wordt overleefd, een op papier sterkere tegenstander. Totaal staan 52 teams in het main path van de derde voorronde van de Europa League: 37 clubs uit de tweede voorronde, 7 clubs, onder wie Feyenoord, die in deze fase van de kwalificatiecyclus instromen en 2 afvallers uit de Champions League. Het tweeluik in de derde voorronde wordt op 8 en 15 augustus afgewerkt.

Geplaatste teams:

Viktoria Plzen (Tsj)/Olympiacos (Gri)

FC Basel (Zwi)/PSV

Sparta Praag (Tsj)

SC Braga (Por)

AA Gent (Bel)

Legia Warschau (Pol)/KuPS (Fin)

Eintracht Frankfurt (Dui)/FC Flora Tallinn (Est)

FCSB (Roe)/Alashkert (Arm)

Feyenoord

Espanyol (Spa)/ Stjarnan (IJs)

Malmö FF (Zwe)/Domzale (Slv)

Partizan Belgrado (Ser)/Connah’s Quay (Wal)

Wolverhampton Wanderers (Eng)/Crusaders (NIe)

Spartak Moskou (Rus)

Torino (Ita)/Debrecen (Hon)

AEK Athene (Gri)

FC Midtjylland (Den)

Molde (Noo)/ Cukaricki (Ser)

Rijeka (Kro)

Apollon Limasol (Cyp)/Shamrock Rovers (Ier)

Hapoel Beër Sheva (Isr)/Kairat Almaty (Kaz)

RC Strasbourg (Fra)/Maccabi Haifa (Isr)

Zorya Luhansk (Oek)/ Buducnost Podgorica (Mon)

AZ/BK Häcken (Zwe)

Arsenal Tula (Rus)/Neftçi Baku (Aze)

Ongeplaatste teams:

Fehérvár (Hon)/FC Vaduz (Lie)

Spartak Trnava (Slw)/Lokomotiv Plovdiv (Bul)

AEK Larnaca (Cyp)/Levski Sofia (Bul)

Austria Wien (Oos)

Trabzonspor (Tur)

Antwerp (Bel)

Mariupol (Oek)

Brondby (Den)/Lechia Gdansk (Pol)

Yeni Malatyaspor (Tur)/ Olimpija Ljubljana (Slv)

FC Utrecht/Zrinjski Mostar (Bos)

Sturm Graz (Oos)/Haugesund (Noo)

Qäbälä (Aze)/Dinamo Tblisi (Geo)

Jablonec (Tsj)/Pyunik (Arm)

Mlada Boleslav (Tsj)/Ordabasy (Kaz)

Atromitos (Gri)/FC DAC (Slw)

Aris Saloniki (Gri)/AEL Limassol (Cyp)

Aberdeen (Sch)/Chikhura (Geo)

Osijek (Kro)/CSKA Sofia (Bul)

Esbjerg (Den)/Shaktyor Soligorsk (WRu)

FC Luzern (Zwi)/KÍ Klaksvík (Far)

FC Thun (Zwi)

Rangers (Sch)/Progrès Niedercorn (Lux)

Ventspils (Let)/Gzira United (Mal)

IFK Norrköping (Zwe)/Liepaja (Lit)

Bnei Yehuda (Isr)

Universitatea Craiova (Roe)/Honvéd (Hon)