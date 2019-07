AZ legt KKD-topscorer langer vast: ‘Nu moet ik mijn plek veroveren’

AZ heeft het contract met Ferdy Druijf opengebroken en verlengd tot medio 2023, zo communiceert de Alkmaarse club donderdagmiddag via de officiële kanalen. De oude verbintenis van de 21-jarige aanvaller, die in 2018 debuteerde in de hoofdmacht van AZ, liep door tot medio 2021. Druijf is in de voorbereiding op het nieuwe seizoen aangesloten bij het eerste elftal, dat onder leiding staat van trainer Arne Slot.

“Dit geeft een fantastisch gevoel”, reageert Druijf, sinds 2012 verbonden aan AZ, op de website van zijn werkgever. “Ik ben een halfjaar weggeweest (uitgeleend aan NEC, red.), waarin ik moest laten zien dat ik de stap naar het eerste kan maken. Dat resulteerde uiteindelijk in deze contractverlenging en dat is hartstikke mooi. Dit seizoen moet ik mijn plek veroveren. Ik wil zoveel mogelijk goals en minuten maken.”

“Ferdy heeft afgelopen seizoen laten zien dat hij een goede ontwikkeling heeft doorgemaakt”, stelt directeur voetbalzaken Max Huiberts. “Het is heel knap hoe hij als speler van Jong AZ én NEC topscorer van de Eerste Divisie is geworden. Voor Ferdy is het nu de uitdaging om zich ook op Eredivisie-niveau te laten zien.”

Druijf sloot het seizoen af met 29 doelpunten, wat voldoende was voor de topscorerstitel in de Keuken Kampioen Divisie. Daarnaast sleepte de aanvaller nog vier individuele prijzen in de wacht. Druijf was topscorer van de eerste en derde periode en werd verkozen tot Beste Talent van de eerste periode. Na afloop van het seizoen werd de bij AZ teruggekeerde spits ook nog eens uitgeroepen tot Beste Talent van de jaargang 2018/19. De aanvaller staat op zes wedstrijden in de hoofdmacht van AZ, maar scoorde nog niet.