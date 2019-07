‘PSV heeft versterking te pakken en hoopt late plotwendingen te voorkomen’

PSV gaat zich versterken met Olivier Boscagli van OGC Nice, zo verzekert Voetbal International dinsdag. Maandagavond meldden media uit Frankrijk dat PSV aasde op de komst van de 21-jarige linksback, die ook centraal achterin uit de voeten kan. Waar andere media aangaven dat PSV veel belangstelling had, meldt het weekblad nu dat een deal met OGC Nice aanstaande is.

Naar verluidt staat Boscagli aan de vooravond van een transfer naar de Eindhovenaren. Eerder meldde De Telegraaf dat de Franse verdediger ongeveer anderhalf tot twee miljoen euro zou moeten kosten. Boscagli, die ook op de radar staat van het Franse AS Saint-Etienne, ligt nog tot de zomer van 2021 vast bij OGC Nice.

“Late plotwendingen daargelaten, neem de soap rond Toni Lato, heeft PSV een welkome aanvulling voor zijn defensie te pakken”, zo meldt Reon Boeringa, journalist van Voetbal International, dinsdagochtend op Twitter. Boscagli is op meerdere posities inzetbaar en is derhalve een concurrent voor zowel Nick Viergever als Lato, zo klinkt het.

OGC Nice maakte afgelopen voetbaljaargang niet vaak gebruik van de verdediger, aangezien hij dertien competitiewedstrijden in actie kwam. PSV is al langer op zoek naar defensieve versterkingen, onder meer omdat Angelino en Daniel Schwaab de club hebben verlaten. Lyanco Vojnovic en Edson Alvarez werden ook gelinkt aan PSV, maar beide verdedigers bleken uiteindelijk onhaalbaar.

Het Eindhovens Dagblad meldt dat Steven Theunissen en Justin de Haas op dit moment volgens PSV nog niet klaar zijn voor een prominente rol in de hoofdmacht. 'PSV schreeuwt zeker niet van de toren dat hij in beeld is, omdat een andere club (naar verluidt Saint-Étienne) hem ook graag wil inlijven', zo klinkt het. Saint-Étienne was volgens Franse media al rond met Boscagli, maar kwam er nog niet uit met OGC Nice.