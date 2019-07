‘Hij is nooit in beeld geweest, klassiek voorbeeld van misbruiken naam Ajax’

Ianis Hagi gaat zich aansluiten KRC Genk, zo melden diverse Belgische media donderdagavond. De twintigjarige middenvelder van Viitorul Constanta is inmiddels per vliegtuig aangekomen in België om de deal te beklinken. Hagi was volgens diverse media ook in beeld bij Ajax, maar Mike Verweij, Ajax-watcher van De Telegraaf, maakt korte metten met dit verhaal.

Gheorghe Hagi, vader van Ianis en oud-speler van onder meer Barcelona en Real Madrid, stelde eerder dat de Amsterdammers zeker wel interesse hadden. “We zijn zeer dicht bij een deal met Ajax”, zo stelde Hagi senior, die naar verluidt ook al een bezoekje had gebracht aan trainingscomplex De Toekomst. “Dat Ianis voor Ajax gaat spelen is een gekke gedachte voor mij.”

Verweij meldt op Twitter echter dat Hagi nooit serieus in beeld was bij de Amsterdammers. “Hopen dat Hagi snel bij Genk tekent. Zijn we van dat oeverloze gelul af. Nooit in beeld geweest bij Ajax. Klassiek voorbeeld van misbruiken/gebruiken naam Ajax om speler beter in de markt te zetten”, aldus de journalist over de geruchten rond het Roemeense talent.

Veel clubs werden de afgelopen weken gelinkt aan Hagi. Naast Ajax zouden ook Manchester City, Anderlecht, Standard Luik, Sevilla en Borussia Dortmund hebben geaasd op de jongeling. Gica Popescu, voorzitter van Viitorul, stelde bovendien dat Barcelona en Spartak Moskou interesse hadden. Hagi ondergaat vrijdag de medische keuring en zal vervolgens een meerjarig contract tekenen bij Genk.