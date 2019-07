Jordania woedend op FC Den Bosch na verkoop Sam Kersten

Kakhi Jordania is volgens het Brabants Dagblad woedend op FC Den Bosch. De potentiële eigenaar van de club zegt dat Sam Kersten zonder zijn toestemming is verkocht aan PEC Zwolle. Het regionale dagblad schreef eerder deze maand al dat de transfer vertraging opliep door inmenging van de Georgiër. Hij wilde de verdediger namelijk graag langer in huis houden.

Den Bosch en PEC Zwolle waren het in eerste instantie eens over een transfersom van 325.000 euro. Dat bedrag vond Jordania veel te laag. Naar verluidt is de talentvolle 21-jarige verdediger uiteindelijk voor vier ton aan de Eredivisie-club verkocht. In Zwolle moet hij de aan Liverpool verkochte Sepp van den Berg doen vergeten.

Kersten zette zijn handtekening onder een contract voor twee seizoenen, met een optie voor nog een jaar. Jordania noemt het een ‘strategische blunder’ van FC Den Bosch. “FC Den Bosch heeft de potentie van de speler onvoldoende waarde gegeven”, reageert hij tegenover het regionale dagblad.

Jordania probeert Den Bosch al langer in bezit te krijgen, maar heeft vooralsnog geen groen licht gekregen van de KNVB. Of de affaire van invloed is op de overname van Jordania is vooralsnog onduidelijk. De leiding van de club uit de Keuken Kampioen Divisie beraadt zich momenteel over een reactie op het statement van Jordania.