Frenkie de Jong: ‘Hij snapt het spelletje, dus dat maakt je trots’

Frenkie de Jong mag zich sinds begin deze maand officieel speler van Barcelona noemen. De middenvelder maakte deze zomer de overstap van Ajax en werd vorige week gepresenteerd aan de supporters van de Catalaanse grootmacht. De Jong blikt woensdag in een exclusief interview met de clubkanalen van zijn nieuwe werkgever nog maar eens terug op zijn periode bij Ajax

De Jong werd in 2016 door Ajax weggeplukt bij Willem II en verdiende bij de club uit Amsterdam uiteindelijk een transfer naar Barcelona, dat maximaal 86 miljoen euro neertelt voor zijn komst. "Ajax is de grootste club van Nederland en ik heb er een fantastische tijd gehad. Tactisch gezien is het niveau enorm hoog bij Ajax. Alle spelers zijn technisch en beschikken over veel kwaliteiten. De faciliteiten bij Ajax zijn geweldig, net als de filosofie, die lijkt op die van Barcelona. Ik heb louter goede woorden over voor Ajax", aldus De Jong.

De Jong beleefde afgelopen seizoen een droomjaar met Ajax. Onder Erik ten Hag won met nationaal de dubbel, terwijl in de Champions League vriend en vijand werd verrast met een plaats in de halve finales. Daarin moest Ajax uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Tottenham Hotspur. "We hadden een goede ploeg. Enkele jonge talenten, maar vorige zomer kwamen er ook wat ervaren spelers bij", verwijst De Jong naar het aantrekken van onder meer Daley Blind en Dusan Tadic door Ajax. "Ik denk dat de mix erg goed was. Het tactische plan was eveneens erg goed. Met een combinatie van goede spelers en een goede filosofie kun je grote dingen bereiken."

Louis van Gaal had in oktober 2018 al voorspeld dat Ajax hoge ogen zou kunnen gooien in Europa. "Ajax vind ik heel talentvol. Ik denk niet dat ze hoeven onder te doen voor het elftal van 1995", zo liet de oud-trainer van onder meer Ajax en Barcelona destijds optekenen door Ajax TV. "Destijds waren er niet veel mensen die zijn woorden geloofden", memoreert De Jong. "Maar Van Gaal is een man die het spelletje snapt, dus als hij zoiets zegt, maakt dat je natuurlijk trots."