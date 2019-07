‘Internazionale reist momenteel af naar Londen voor megatransfer’

Internazionale heeft de belangstelling voor Romelu Lukaku geïntensiveerd. Volgens Sky Italia reist directeur voetbalzaken Piero Ausilio woensdagavond af naar Londen om de onderhandelingen met Manchester United te openen. The Red Devils willen naar verluidt tachtig miljoen euro ontvangen voor de Belgische aanvaller, die hoog op het verlanglijstje van trainer Antonio Conte staat. Het contract van Lukaku op Old Trafford loopt door tot medio 2022, met de optie op een seizoen extra.

Manchester United is er niet happig op om Lukaku zomaar te laten gaan en zet daarom in op een hoog transferbedrag. Het verhuren van de Belgisch international, met de optie tot koop en een gespreide betaling, behoort wat betreft de clubleiding van the Mancunians niet tot de mogelijkheden. Een ruildeal, waarin Mauro Icardi en Radja Nainggolan de omgekeerde weg bewandelen, is eveneens geen optie voor de recordkampioen van Engeland, die in 2017 85 miljoen euro neerlegde voor de aanvaller.

Het is geen geheim dat Conte, die Luciano Spalletti deze zomer opvolgde bij Internazionale, er alles aan doet om Lukaku naar Milaan te halen. De Italiaanse trainer probeerde de 26-jarige aanvaller in zijn tijd als manager van Chelsea ook al weg te halen bij Manchester United. Tot een deal kwam het echter nooit. Sky Italia brengt de Belgische spits ook in verband met Juventus en Napoli, maar die interesse lijkt minder serieus dan die van Internazionale.

Lukaku, die in Engeland ook voor Everton en West Bromwich Albion uitkwam, is in Manchester niet altijd verzekerd van een basisplaats, wat weer gunstig is voor de kansen van Conte om hem naar het Giuseppe Meazza te halen. Wat ook niet helpt is dat Manchester United zich niet heeft geplaatst voor de Champions League, iets dat Internazionale wel is gelukt. De begeerde Lukaku kwam in twee seizoenen op Old Trafford tot 42 doelpunten en 13 assists in 96 wedstrijden.