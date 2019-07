‘Feyenoord doet na komst Marsman en Narsingh opnieuw gratis zaken’

De komst van Liam Kelly lijkt Feyenoord geen cent te hebben gekost. De Ierse middenvelder had nog een doorlopend contract bij Reading, maar volgens onder meer RTV Rijnmond heeft de Engelse club Kelly uiteindelijk transfervrij naar Feyenoord laten vertrekken.

Feyenoord maakte de komst van Kelly maandagavond wereldkundig. De 23-jarige middenvelder is na doelman Nick Marsman en aanvaller Luciano Narsingh de derde zomeraanwinst van de Rotterdammers, naast nieuwbakken hoofdtrainer Jaap Stam. Kelly tekende een contract dat hem tot de zomer van 2022 in De Kuip houdt.

Aanvankelijk werd gedacht dat er een relatief lage transfersom gemoeid was met de transfer van Kelly. Het contract van de middenvelder liep bij Reading immers nog door tot medio 2020, maar RTV Rijnmond-verslaggever Dennis van Eersel verzekert maandagavond via Twitter dat die verbintenis uiteindelijk ontbonden is.

Zodoende heeft Feyenoord deze transferperiode nog geen transfersom hoeven te betalen. De Rotterdamse club nam eerder Marsman en Narsingh al transfervrij over van respectievelijk FC Utrecht en Swansea City en nu is dus ook Kelly transfervrij neergestreken in De Kuip.