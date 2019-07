Ajax slaat grote slag: ‘Er is geen betere plaats daarvoor dan hier’

Ajax verlengde de verbintenis van Dusan Tadic maandag tot medio 2023. In de oude situatie liep de samenwerking door tot de zomer van 2022. Daarnaast is in het nieuwe contract opgenomen dat Tadic na afloop van de deal nog minstens drie seizoenen aan de club verbonden blijft, maar dan in de hoedanigheid van trainer. De dertigjarige aanvaller geeft tegenover Ajax TV een inkijkje in zijn toekomstplannen in Amsterdam.

"Ja, dat is het plan. Ik wil na mijn loopbaan graag beginnen als coach. We gaan zien wanneer dat zal zijn. We doen het stap voor stap. Op dit moment voel ik mij nog helemaal topfit. Dat is het belangrijkste. We moeten nu eerst iedereen blij maken bij de club met goede resultaten. Dat is het belangrijkste", aldus Tadic, die in zijn eerste seizoen bij Ajax de landstitel en de TOTO KNVB Beker veroverde en de halve finale van de Champions League bereikte.

Tadic wil dus nog minstens vier seizoenen door als profvoetballer, maar denkt ondertussen na over het leven buiten het veld. "Ja, op een dag wil ik dat wel", doelt de routinier op zijn ambities om trainer te worden. "Ik denk dat er geen betere plaats om te beginnen is dan hier. Ik houd van de filosofie van Ajax en de manier van denken. Dat was voor mij ook de reden om hier te tekenen. Het is ook de manier van spelen, hoe ik over voetbal denk. Ik hoop dat als ik op een dag trainer ga worden, als dat over een paar jaar zo ver is, dat mijn elftal zo speelt als Ajax dat doet.”

Voor Tadic ligt de focus voorlopig nog op zijn carrière als Ajax-speler. Het elftal van Erik ten Hag verneemt op 22 juli wie de tegenstander is in de tweede voorronde van de Champions League. Mogelijke opponenten voor Ajax zijn APOEL Nicosia, PAOK Saloniki, FK Qarabag, NK Maribor, Rode Ster Belgrado, Maccabi Tel Aviv en Sheriff Tiraspol. Op 27 juli volgt de eerste serieuze krachtmeting, want die dag is PSV de tegenstander in het duel om de Johan Cruijff Schaal.