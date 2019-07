Shanghai Shenhua meldt akkoord met AS Roma: salaris van 16,5 miljoen euro

Stephan El Shaarawy kan zich bijna speler van Shanghai Shenhua noemen. De Chinese club maakt via de officiële kanalen melding van een akkoord met AS Roma over de transfersom voor de aanvaller. Italiaanse media houden het op een bedrag van achttien miljoen euro, inclusief bonussen. El Shaarawy zal maandag in Shanghai arriveren.

El Shaarawy zal op Chinese bodem de laatste details van zijn transfer afronden. Shanghai Shenhua heeft de buitenspeler een contract voor drie seizoenen voorgelegd, waarin hij bijna vijftig miljoen euro kan gaan verdienen. Elke twaalf maanden krijgt hij naar verluidt 16,5 miljoen euro overgemaakt.

Andere grote namen die op dit moment onder contract staan bij Shanghai Shenhua zijn Odion Ighalo (ex-Watford) en Fredy Guarín (ex-Internazionale en ex-FC Porto). De club staat momenteel op een veertiende plaats op het hoogste niveau in China en had tot voor kort de Spanjaard Quique Sánchez Flores voor de selectie staan.

Voor El Shaarawy wordt het zijn eerste avontuur buiten Europa. Hij debuteerde in het Italiaans betaald voetbal voor Genoa en speelde daarna nog voor Padova, AC Milan en AC Monaco. Milan verkocht hem in de zomer van 2016 voor ongeveer dertien miljoen euro aan Roma. El Shaarawy beleefde afgelopen seizoen een prima seizoen bij Roma: met 11 doelpunten in 28 optredens kroonde hij zich tot competitietopscorer van de Romeinen.