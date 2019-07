‘Matthijs de Ligt neemt zelf contact op en doet telefonische toezegging’

Juventus blijft zeker van de komst van Matthijs de Ligt, zo weet Sky Italia zaterdagavond te melden. De onderhandelingen met Ajax over een overgang van de negentienjarige centrumverdediger verlopen op dit moment minder vloeiend dan gewenst, maar dat is volgens verslaggever Fabrizio Romano puur en alleen om de transfersom omlaag te drijven. De Ligt zou inmiddels zelfs al gesproken hebben met Juventus-trainer Maurizio Sarri.

De Ligt heeft naar verluidt op eigen initiatief contact opgenomen met Sarri, die sinds deze zomer de scepter zwaait bij Juventus. De stopper is via zaakwaarnemer Mino Raiola in contact gekomen met Sarri en de twee hebben een goed gesprek achter de rug. De Ligt zou Sarri zelfs gerust hebben gesteld en toegezegd hebben aankomende zomer naar Juventus te willen verkassen.

Bij Juventus rekent men dan ook nog altijd op de zomerse komst van De Ligt. Enkele Spaanse media meldden dit weekeinde dat Barcelona wellicht nog tussenbeide denkt te kunnen komen, maar De Ligt is inmiddels al persoonlijk akkoord met Juventus. De international van het Nederlands elftal kan op jaarbasis inclusief bonussen twaalf miljoen euro gaan opstrijken in Turijn.

Het enige dat een transfer van De Ligt naar Italië nog in de weg zou zitten, is een akkoord tussen Ajax en Juventus over de transfersom. Sky Italia berichtte eerder deze week dat Juventus op dit moment bereid is om 55 miljoen euro plus 10 miljoen euro aan bonussen te betalen aan Ajax. De vraagprijs van de Amsterdamse club bedraagt 75 miljoen euro. Vanwege de vurige wens van De Ligt om naar Juventus te verkassen, hoopt die club er echter met een minder forse transfersom van af te komen, stelt Romano.