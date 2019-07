Internazionale wijst Mauro Icardi en Radja Nainggolan de deur

Mauro Icardi en Radja Nainggolan zullen Internazionale deze zomer zo goed als zeker verlaten. Giuseppe Marotta laat zaterdag in gesprek met Sky Sport Italia weten dat de aanvaller en middenvelder niet in de plannen van trainer Antonio Conte en het bestuur van de Noord-Italiaanse club voorkomen. “Mauro en Radja weten heel goed dat ze niet in onze plannen voorkomen, met alle respect”, stelt de sportbestuurder.

Inter wil onder leiding van Conte een nieuwe weg inslaan en het vertrek van twee van de grootverdieners vormt daar onderdeel van. “Als je een project opbouwt, moet je de juiste profielen vinden”, legt Marotta uit. “We hebben met de spelers gesproken en respecteren hun contractuele situaties. We hebben hen het standpunt van de club overgebracht, dat is mijns inziens het allerbelangrijkste. Beiden weten dat ze niet in onze plannen voorkomen.”

“Dat betekent niet dat we twijfels hebben over hun talent of over hun capaciteiten. Het zijn naar mijn mening twee geweldige voetballers”, benadrukt Marotta. “Met talent kun je een wedstrijd winnen, maar een selectie kan een kampioenschap veroveren. Dat is onze voornaamste doelstelling. Ze maken geen deel uit van ons project, met alle respect.” Marotta ontkent dat beiden niet meer welkom zullen zijn op de training. “In de contracten staat dat voetballers het recht hebben om te trainen en we hebben niet de intentie om hun aanwezigheid te verbieden. Het is aan de coach om de opstelling te maken.”

Volgens La Gazzetta dello Sport heeft Inter geprobeerd om Nainggolan bij zusterclub Jiangsu Suning onder te brengen, maar dat zag de middenvelder niet zitten. De ervaren Belg heeft een jaarsalaris van 4,5 miljoen euro en dat is voor vrijwel alle clubs met interesse in een huurovereenkomst niet op te hoesten. Het liefst verandert Nainggolan binnen Italië van club, al werd hij bij AS Roma ook al gedwongen om de deur achter zich dicht te trekken. Icardi geniet interesse van Napoli maar vooral van Juventus.