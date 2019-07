AD: Feyenoord heeft achter de schermen meer versterkingen klaarstaan

Met Luciano Narsingh haalde Feyenoord vrijdag de tweede zomerse aanwinst binnen. De vleugelaanvaller komt transfervrij over van Swansea City en ondertekent een tweejarig contract in De Kuip. Het Algemeen Dagblad voorspelt dat er spoedig meer nieuwe spelers bij Feyenoord gepresenteerd zullen worden.

“De Rotterdammers moeten heel zorgvuldig met het voor transfers beschikbare budget omgaan, maar achter de schermen staan er spelers klaar om naar de Kuip te komen”, zo schrijft de krant zaterdagochtend. Er wordt gesteld dat de komst van een Zuid-Amerikaanse speler, onder voormalig technisch directeur Martin van Geel nog zo goed als uitgesloten, tot de mogelijkheden behoort. Hierin zou de rol van Henk van Ginkel belangrijk zijn.

De manager van trainer Jaap Stam heeft goede contacten in Zuid-Amerika, met name in Argentinië. Een jaar geleden verraste Feyenoord enigszins met de komst van Luis Sinisterra, die werd overgenomen van het Colombiaanse Once Caldas. Zijn eerste seizoen in Rotterdam-Zuid verliep met zeven wedstrijden, waarin hij niet tot doelpunten of assists kwam, niet bijster succesvol.

Een van de versterkingen die achter de schermen klaarstaat, zou Liam Kelly kunnen zijn. Volgens de Reading Chronicle wil Stam de 23-jarige aanvallende middenvelder van Reading graag naar Feyenoord halen. De Rotterdammers zouden met Luton Town concurreren om Kelly, met wie Stam samenwerkte bij the Royals. De neo-international van Ierland ligt bij Reading nog vast tot medio 2020 en men wil naar verluidt voorkomen dat hij in zijn laatste contractjaar terechtkomt. Daarnaast wordt de transfervrije Leroy Fer nadrukkelijk gelinkt aan een terugkeer naar Feyenoord.