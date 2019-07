Nieuwe penaltymisser Mané wordt titelfavoriet Senegal niet fataal

Senegal heeft zich vrijdagavond geplaatst voor de kwartfinale van de Afrika Cup. Het elftal van bondscoach Aliou Cissé wist in de achtste finale af te rekenen met Oeganda: 0-1. Sadio Mané tekende voor het enige doelpunt van de ontmoeting in Caïro. Het ging de aanvaller van Liverpool niet alleen maar voor de wind, want hij miste een strafschop in de tweede helft. Eerder dit toernooi faalde Mané tegen Kenia ook al vanaf elf meter. Voor Senegal wacht op woensdag 10 juli een duel met Benin, dat eerder op de avond verrassend Marokko uitschakelde (1-1, 4-2 na strafschoppen).

Mané, die vorige maand met the Reds de Champions League veroverde, brak de ban al na vijftien minuten spelen. Zijn schot van binnen het strafschopgebied verdween in de verre hoek, waardoor Senegal een ideale start kende. Emmanuel Okwi wilde kort daarna iets terugdoen namens Uganda, maar de aanvaller werd gestuit door doelman Alfred Gomis. Kalidou Koulibaly verzuimde kort voor het rustsignaal om de voorsprong van Senegal te verdubbelen. Een kopbal van de Napoli-verdediger miste kracht, waardoor de goede mogelijkheid onbenut bleef.

Oeganda leek het zichzelf nog lastiger te maken in de tweede helft. Doelman Denis Oyango ging na een uur spelen in de fout in zijn eigen strafschopgebied, waardoor de bal op elf meter werd gelegd. Mané zag echter tot zijn afgrijzen dat de strafschop werd gekeerd door diezelfde Oyango. Kort na het falen van Mané was Oeganda dicht bij de gelijkmaker. Khalid Aucho had zijn vizier echter niet goed afgesteld, want zijn schot verdween langs het doel van Senegal.



In het restant van het achtstefinaleduel probeerde Oeganda om de achterstand ongedaan te maken. Senegal, een van de favorieten voor de eindzege in Egypte, wist echter vrij gemakkelijk stand te houden. Gomis lette goed op bij een inzet van Allan Kateregga en was ook alert bij een schot van Michael Azira. Cissé wisselde in de slotfase van het duel nog tweemaal om de snelheid uit het spel te halen. Senegal trok de minieme overwinning vervolgens op professionele wijze over de streep en mag zich nu opmaken voor de confrontatie met Benin van woensdag.