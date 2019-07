‘Pogba met toestemming van Solskjaer afwezig bij Manchester United’

Paul Pogba is deze week de grote afwezige op het trainingscomplex van Manchester United. Waar het grootste deel van de selectie is begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, heeft de Franse middenvelder zijn gezicht nog niet laten zien. Terwijl zijn afwezigheid voer is voor speculatie over een vertrek, heeft Pogba volgens de BBC van Solskjaer toestemming gekregen om nog langer te genieten van zijn vakantie. Het vermeende doelwit van Real Madrid zal zondag wel op het vliegtuig stappen naar Australië, waar de United-selectie de voorbereiding vervolgt.

Pogba wordt deze transferzomer nadrukkelijk in verband gebracht met Real Madrid en Juventus. Vorige maand zei hij nog dat het misschien wel tijd was voor een nieuwe uitdaging bij een andere club. Zijn afwezigheid op Carrington, het trainingscomplex van Manchester United, heeft in de Engelse media tot veel speculatie geleid. Solskjaer gunt hem echter een paar dagen extra vakantie na een hectische periode van zestien maanden, zo klinkt het.

Het schema sinds het einde van maart 2018 toont aan waarom Pogba wat extra rust krijgt. Hij speelde alle tien de wedstrijden in de slotfase van het seizoen 2017/18, werd vervolgens wereldkampioen met Frankrijk en meldde zich daarna al snel bij United voor het nieuwe seizoen. Net als Marcus Rashford en David de Gea kwam Pogba het afgelopen seizoen 47 keer in actie in alle competities, meer dan welke speler dan ook van de Premier League-club. Ook Rashford en De Gea kregen extra rust deze zomer.

Pogba heeft een doorlopend contract tot medio 2021 bij Manchester United. Desondanks gaat hij een flirt met Real Madrid niet uit de weg. In maart van dit jaar noemde hij de Koninklijke nog een 'droomclub voor iedere speler'. Hij voegde daar overigens aan toe gewoon gelukkig te zijn op Old trafford.