Droomtransfer van Jerdy Schouten naar Serie A nu wel officieel afgerond

De transfer van Jerdy Schouten naar Bologna is definitief rond. Excelsior maakt via de officiële kanalen wereldkundig dat de 22-jarige middenvelder bij de Italiaanse club zijn handtekening zal zetten onder een vijfjarig contract. Bologna maakte de transfer donderdagavond bekend, maar die berichtgeving bleek te voorbarig te zijn geweest.

In eerste instantie communiceerde Bologna dat de transfer in kannen en kruiken was, maar die mededeling werd snel van de officiële kanalen verwijderd. Inmiddels zijn alle partijen wél tot een akkoord gekomen, waardoor Schouten de overstap naar Bologna zal maken. Excelsior houdt naar verluidt een bedrag tussen de 2,5 en 3 miljoen euro over aan de middenvelder, wat de duurste uitgaande transfer in de clubgeschiedenis betekent.

“Wij hebben Jerdy vorig jaar gehaald omdat we zijn potentie zagen. Dat is een juiste keuze gebleken, want hij paste zich schijnbaar moeiteloos aan. Hoewel ook hij een moeilijke tweede seizoenhelft kende, kan Jerdy desondanks terugkijken op een mooi eerste jaar in de Eredivisie. Deze transfer is een fantastische beloning voor hem”, zegt algemeen directeur Ferry de Haan op de website van Excelsior. De Kralingers namen Schouten een jaar geleden over van SC Telstar. De middenvelder speelde eerder in de jeugdopleiding van ADO Den Haag.

“We hebben in een periode van vijf jaar tijd jongens als Lars Veldwijk, Jordan Botaka, Brandley Kuwas en Mike van Duinen vast kunnen leggen en vervolgens weten te verkopen aan respectievelijk Nottingham Forest FC, Leeds United, Heracles Almelo en PEC Zwolle. Deze transfers en die van Jerdy zijn het bewijs dat wij als club de goede weg zijn ingeslagen”, stelt De Haan. Bij i Rossoblu, afgelopen seizoen de nummer tien van de Serie A, treft de middenvelder met Mitchell Dijks een landgenoot, al is het de vraag of de twee daadwerkelijk gaan samenspelen. Volgens De Telegraaf heeft AC Milan een bod van twintig miljoen euro op Dijks uitgebracht.