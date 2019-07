‘De nieuwe spits van PSV? Wie weet, ik vind het gewoon een mooie positie’

PSV nam eerder deze week afscheid van aanvoerder en topscorer Luuk de Jong en de Eindhovenaren lijken voorlopig van plan om de vrijgekomen vacature intern op te vullen. Maximiliano Romero werd weliswaar voor een seizoen verhuurd aan Vélez Sarsfield, maar met de weer teruggekeerde Sam Lammers en Donyell Malen heeft Mark van Bommel toch twee opties in huis die op die positie uit de voeten kunnen.

Malen kwam vorig seizoen vooral als vleugelaanvaller in actie, maar hoopt in de aankomende voetbaljaargang ook centraal zijn minuten te kunnen gaan maken: “De nieuwe spits van PSV? Wie weet, ik vind het gewoon een mooie positie”, vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. De ochtendkrant stelt wel dat PSV de komende weken ‘de ogen en oren open zal houden’ in de speurtocht naar een ander type spits dan Malen en Lammers, die ook respectievelijk op de vleugels of als nummer 10 kunnen spelen.

Vooralsnog is er door de komst van De Jong echter een plek in de basiself vrijgekomen, zo ziet ook Malen: “Ten eerste is het sowieso mooi voor Luuk dat hij de stap naar Sevilla heeft kunnen maken. Dan ligt er een plekje open in onze aanval, maar je weet natuurlijk nooit wat er gaat gebeuren. De markt is nog bijna twee maanden open.” Malen heeft ook nog niets gehoord van Van Bommel over de invulling van de spitspositie: “Ik wil ook niet dat hij zegt dat het nu mijn pakkie aan is.”

“Ik denk niet dat zoiets een gezonde situatie zou zijn. Je moet het verdienen om daar te staan en de trainer moet jou daarin vertrouwen. Hij moet kunnen zeggen dat wat je hebt laten zien, goed genoeg is om je daar te laten staan.” Malen zou zich met een goed seizoen bovendien in de kijker kunnen kijken voor een stap omhoog, daar zijn contract volgend jaar afloopt. PSV is echter bezig om de twintigjarige aanvaller langer te binden en hij stelt de fans meteen gerust: “Dat komt wel goed, hoor.”