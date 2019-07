Adekanye verkiest Lazio boven Barça, Ajax en PSV: ‘De planning bevalt me'

Het hing al een tijdje in de lucht, maar Lazio maakte woensdag de komst van Bobby Adekanye wereldkundig. De twintigjarige vleugelaanvaller zet in Rome zijn handtekening onder een vierjarig contract en sluit direct aan bij de hoofdmacht van i Biancocelesti, afgelopen seizoen de nummer acht van de Serie A en de winnaar van de Coppa Italia. Lazio troeft de nodige clubs af in de strijd om Adekanye, wiens contract bij Liverpool afliep.

Door Chris Meijer

Adekanye maakte eind maart bekend dat hij zijn aflopende verbintenis bij Liverpool niet zou gaan verlengen. The Reds wilden de aanvaller graag voor drie jaar langer aan zich binden, maar hij legde die aanbieding naast zich neer. Bij Liverpool miste Adekanye het perspectief om op termijn het eerste elftal te kunnen halen, waardoor hij besloot om een nieuwe uitdaging aan te gaan. “Bij Liverpool zou ik meegaan met het eerste naar de Verenigde Staten, maar daarna kon ik weer in de Onder-23 gaan spelen. Dat beviel me niet, waardoor ik besloten heb te vertrekken”, legt Adekanye uit in gesprek met Voetbalzone. Door zijn transfervrije status was er de nodige belangstelling voor de international van Oranje Onder-20.

Lazio was al langer geïnteresseerd in Adekanye, maar de Italianen kregen de afgelopen tijd de nodige concurrentie. Barcelona en PSV hadden hem op de radar, terwijl Ajax indirect informeerde naar zijn beschikbaarheid. “Er waren wel een aantal clubs geïnteresseerd, maar daar ga ik verder niet op in. Dat vind ik niet netjes tegenover Lazio. Dat ligt nu allemaal achter me”, reageert de aanvaller. “Dat er een beslissing is genomen, geeft wel rust. Ik kreeg de hele tijd berichten van zaakwaarnemers en club, terwijl ik lekker op vakantie was. Dat was een beetje vermoeiend. Nu weet iedereen dat ik onder de pannen ben, dus dat ze me niet meer hoeven te berichten.”

Het door Lazio geschetste perspectief heeft hem doen besluiten om voor een dienstverband in de Italiaanse hoofdstad te kiezen. Adekanye sluit in de voorbereiding op het nieuwe seizoen direct aan bij de hoofdmacht van de Romeinse club. “Dat vond ik heel belangrijk. Ik heb met Lazio gesproken en de planning die ze hebben uitgestippeld, bevalt me wel. Als ik goed begin, is er direct perspectief op een basisplaats. Ik heb voor twee jaar getekend, dan zien we wel hoe het gaat lopen. De focus ligt nu op de eerste wedstrijden en dan zien we daarna wel hoe het verder gaat. Ik ben er klaar voor om lekker te beginnen. Het is altijd heel spannend als je bij een nieuwe club aankomt, want je moet nog je weg vinden. Ik heb het snel goed met mensen, dus ik verwacht dat het geen problemen zal opleveren.”

“Lazio volgde me al een tijdje, dat geeft vertrouwen. Ik heb vaker dingen gehoord van mijn zaakwaarnemer over de belangstelling van Lazio. Omdat ik nog bij Liverpool onder contract stond, heb ik me daar eerder niet mee beziggehouden”, stelt Adekanye. De uit Alphen aan den Rijn afkomstige aanvaller speelde in de jeugdopleiding van Ajax en Barcelona, alvorens hij bij Liverpool terechtkwam. “Ik kan niet wachten tot het seizoen begint. Ik zal volgende week al naar Italië afreizen, om naar huizen te zoeken en de medische keuring te doorlopen. De Serie A is een hele mooie competitie, zeker nadat Cristiano Ronaldo erbij is gekomen. Zijn komst heeft het nog wat spannender en leuker gemaakt. Ik heb een aantal wedstrijden gekeken en het bevalt me wel, het is een hele fysieke competitie. Ik ben nog niet heel sterk, dus daarin kan ik me enorm verbeteren.”