FC Groningen grijpt laatste strohalm niet in Deventer en degradeert

Zondag, 7 mei 2023 om 16:22 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:30

FC Groningen is zondag officieel gedegradeerd. De Trots van het Noorden moest per se winnen op bezoek bij Go Ahead Eagles, maar kwam in Deventer niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Met nog drie speelronden te gaan en een achterstand van tien punten is nummer zestien Excelsior niet meer te achterhalen. Het is de eerste degradatie sinds 1998 voor Groningen, dat sinds 2000 onafgebroken in de Eredivisie actief was. Nummer achttien SC Cambuur degradeerde zaterdagavond na de 0-3 nederlaag tegen FC Utrecht.

Bij Go Ahead ontbraken Finn Stokkers, Rashaan Fernandes en Evert Linthorst wegens diverse blessures. José Fontán was geschorst en Federico Mattiello heeft de club uit Deventer door privéomstandigheden per direct verlaten. Gerrit Nauber, Fredrik Oppegard en Jahnoah Markelo verblijven al langer in de ziekenboeg. Er was bij de thuisclub op het middenveld een basisplek voor Xander Blomme en verder koos trainer René Hake voor vertrouwde namen als . Aan de kant van Groningen waren Liam van Gelderen, Michael Verrips, Paulos Abraham Thijmen Blokzijl en Jetro Willems afwezig door blessureleed en Laros Duarte geschorst. Jorg Schreuders maakte als rechtsback zijn basisdebuut namens de Groningers. Verder verschenen ook onder meer Nordin Musampa, Oliver Antman, Johan Hove en Luciano Valente aan de aftrap.

Groningen kende de opdracht: alleen winst zou de hoop op handhaving nog een beetje levend houden. De start was in ieder geval naar wens. Ricardo Pepi stond geheel vrij en kon de voorzet van Antman simpel tot doelpunt verwerken: 0-1. Go Ahead rechtte de rug, kwam steeds beter in de wedstrijd en poetste de achterstand weg na een halfuur spelen. Willum Thor Willumsson scoorde na een vlotte counter van Go Ahead en slecht verdedigen van Groningen. Diezelfde Willumsson had kort daarna de 2-1 op zijn schoen, maar faalde alleen voor doelman Peter Leeuwenburgh. Radinio Balker kwam kort voor rust nog in kansrijke positie, al was dat niet genoeg voor de bezoekers om opnieuw op voorsprong te komen.

De nummer zeventien van de Eredivisie ging na rust voor zijn laatste kans, maar echt gevaarlijk werd het niet. De grootste kansen waren juist voor Go Ahead. Met nog twintig minuten op de klok verscheen Bobby Adekanye tweemaal voor het doel van Groningen, maar een voorsprong leverde dat niet op. Bij de tweede kans stond de rechtsbuiten overigens buitenspel. In de slotfase was het voornamelijk tegenhouden voor de laagvlieger en dat de verlossende 1-2 niet meer viel was dan ook niet verwonderlijk. Ook een vrije trap van de ingevallen Daleho Irandust bood geen uitkomst, want de inzet kwam in de muur terecht. Groningen degradeert dus en speelt na de zomerstop in de Keuken Kampioen Divisie. Nummer elf Go Ahead laat dure punten liggen in de strijd om plek acht en play-offs om Europees voetbal.

?? Tranen en ongeloof bij de FC Groningen-supporters na de degradatie. pic.twitter.com/qia6nqluqL — ESPN NL (@ESPNnl) May 7, 2023