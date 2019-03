Adekanye laat Liverpool achter zich: ‘Terugkeren naar Nederland is een optie’

Na vier jaar gaat Bobby Adekanye Liverpool aan het einde van het seizoen achter zich laten. De twintigjarige aanvaller is bij the Reds in het bezit van een aflopende verbintenis en de huidige koploper van de Premier League wil zijn contract graag met drie jaar verlengen, maar hij heeft dit aanbod naast zich neergelegd. “Ik zie daar niet echt een planning achter zitten, dus dan heeft het voor mij geen nut om te blijven”, geeft Adekanye te kennen in gesprek met Voetbalzone.

Door Chris Meijer

Liverpool nam Adekanye in de zomer van 2015 over van Barcelona, waar hij vier jaar had gespeeld. Bij the Reds speelde de aanvaller in de Onder-18, de Onder-19 en de Onder-23, maar zijn grote droom, doorbreken in het eerste elftal, wist hij in Engeland niet te verwezenlijken. “Jammer genoeg is het niet zo gelopen. Zo werkt het nu eenmaal in de voetbalwereld, ik moet zulke dingen gewoon accepteren. Ik kan niet zeggen dat ik spijt heb. Ik heb veel geleerd, alle lessen zal ik meenemen naar mijn volgende stap”, vertelt de aanvaller, die eerder in de jeugdopleiding van Ajax speelde. Hij spreekt van een ‘hele moeilijke beslissing’. “Ik had verwacht dat ik eerder een kans zou krijgen bij Liverpool. Voordat ik kwam, hebben we erover gesproken. Ze zeiden dat als ik een goed eerste seizoen zou draaien, ik een grote kans had om aan te sluiten bij het eerste. Door blessureleed is dat niet uitgekomen, ik moest in het begin van mijn tweede seizoen geopereerd worden en dan is het lastig om terug te keren. Jürgen Klopp sprak met me, hij gaf me tips. Zoals een trainer normaal ook doet, hij zei: 'Blijf je ding doen'. Maar uiteindelijk denk ik niet dat ik in zijn plannen voorkwam. Als dat zo is, moet ik iets anders gaan zoeken.”

‘Hopelijk komt mijn droom uit en dat is spelen in Liverpool 1’

Voetbalzone sprak in oktober 2017 uitgebreid met Bobby Adekanye, die toen nog hoopte op een doorbraak bij Liverpool. Lees artikel

In de voorbereiding op dit seizoen leek Adekanye met de eerste selectie van Liverpool mee te mogen reizen naar de Verenigde Staten voor de zogenaamde pre-season tour. “Maar dat is er uiteindelijk niet van gekomen. Dat is balen en het heeft eraan bijgedragen dat ik mijn contract niet wil verlengen. Als ze zulke dingen beloven en het komt er toch niet van, weet ik niet wat er gaat gebeuren als ik voor drie jaar bijteken. Dat vertrouwen zit er niet meer in, ook al respecteer ik de club nog enorm.” Het zorgt ervoor dat Adekanye nu een contract voor drie seizoenen bij Liverpool naast zich neerlegt. “Ze verlengen niet zomaar voor drie jaar, dus er zat misschien een planning achter. Maar ik heb daar nu geen vertrouwen meer in. Drie jaar is heel veel, voor zo’n periode ga ik niet zomaar tekenen als er geen planning of perspectief is. Qua geld zit het wel goed, maar daar heb je niets aan als er geen perspectief achter zit. Geld komt later wel, ik heb nu speelminuten nodig.”

Waar Adekanye die speelminuten zal gaan maken, is voorlopig nog onduidelijk. In Engelse en Italiaanse media wordt geschreven dat de aanvaller zijn loopbaan gaat vervolgen bij Lazio. “Dat het rond zou zijn met Lazio, is helemaal niet het geval”, verzekert Adekanye. “Vrienden sturen me ook foto’s en berichten, zo van: ga je daar naartoe? Nee, het is nog niet rond. Het is wel een van de clubs die geïnteresseerd is, maar het is nog niet voor honderd procent beslist. Ik heb ook wat gehoord van Barcelona, in Nederland is Willem II langsgekomen. Ik kan nu niet het hele rijtje clubs opnoemen, want dan zijn we morgen nog bezig. Maar er is interesse uit onder meer Nederland, Italië en Spanje. Ik ga in de zomer op mijn gemak met mijn familie en zaakwaarnemer Junior Minguella het erover hebben, ik maak me niet druk dat ik geen club heb. De toekomst ziet er goed uit, ik moet gewoon een goede keuze maken en ik heb er vertrouwen in dat het gaat lukken.”

“Ik kan naar een grote club gaan en daar ervaring opdoen, alleen wat minder minuten spelen. Of ik ga naar een kleinere club en daar meer minuten maken. Daar moet ik een beslissing over nemen. Ik denk dat er wel klaar voor ben om ergens in een eerste elftal te spelen. Dat gaat een grote stap worden, want ik heb nog geen profvoetbal gespeeld. Ik heb wel meegetraind met grote spelers, maar nog geen wedstrijd gespeeld en dat is niet hetzelfde”, zo gaat de aanvaller verder. Hij is momenteel met Oranje Onder-20 op pad, dat deze dagen oefeninterlands afwerkt tegen Mexico en Tsjechië. “Ik heb met een paar jongens gesproken die nu in de Eredivisie spelen en minuten maken. Ze hebben me verteld dat het niveau goed is voor jonge spelers, dus dat zijn adviezen die ik kan meenemen. Daar kan ik nu over gaan nadenken. Ik kijk veel naar de Eredivisie, het ziet er goed uit en ik denk dat het een goede stap zou kunnen zijn om terug te keren naar Nederland. Maar dat is een van de opties, dus ik zie wel welke ik ga pakken.”

Adekanye bracht praktisch zijn hele jeugd in het buitenland door, nadat hij in 2011 op twaalfjarige leeftijd naar Barcelona vertrok. “Ik moest sneller volwassen worden, dat is een ervaring en dat neem ik mee. Het voetbal bij Barcelona is anders dan in Nederland, ik heb daar veel geleerd. Dat kan ik weer meenemen naar mijn volgende stap. Bij Liverpool ben ik sterker en sneller geworden, ik snap het spel beter en ik ben verdedigend en fysiek beter geworden. Als ik in Nederland was gebleven, had ik zomaar een middelmatige speler kunnen zijn. Nu kan ik echt de stap maken naar het profvoetbal. Ik moet nog zien of ik het niveau aankan, dat weet ik pas als ik eenmaal die stap maak”, stelt hij. Dat Adekanye nu weer deel uitmaakt van de selectie van Oranje Onder-20, voelt voor hem als een bevestiging. “Het zegt richting de toekomst wel iets dat ik weer geselecteerd ben, ik ben heel erg dankbaar. Het voelt als een beloning en een eer dat ze me nog steeds in de gaten houden en niet zijn vergeten. Ik moet genieten van elke minuut die ik krijg en laten zien dat ik nog steeds net zo’n goede voetballer ben als vroeger.”