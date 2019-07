Willem II neemt op tijdelijke basis afscheid van Atakan Akkaynak

Atakan Akkaynak speelt aankomend seizoen niet in het shirt van Willem II. De Tilburgers laten dinsdagavond via de officiële kanalen weten dat Çaykur Rizespor de nieuwe werkgever van de twintigjarige middenvelder wordt. De Turkse club zal Akkaynak voor één seizoen huren.

Akkaynak werd een jaar geleden door Willem II opgepikt in de jeugd van Bayer Leverkusen. Het talent slaagde er in zijn eerste jaar op de Nederlandse velden echter niet in om een basisplaats te veroveren en kwam uiteindelijk tot acht optredens in de Eredivisie, waarin hij eenmaal wist te scoren.

Akkaynak tekende na zijn komst bij Willem II een contract tot medio 2021 en ligt na het volgende seizoen dus nog een jaar vast. Bij Rizespor krijgt hij het aankomende jaar de kans om ervaring op te doen in de Turkse Süper Lig. De club eindigde in het afgelopen seizoen op de elfde plek.