‘Europese top aast op handtekening van vertrekkend Ajax-talent Zamani’

Hossein Zamani maakt komend seizoen geen deel meer uit van de jeugdopleiding van Ajax. Volgens de Daily Mail staan de clubs in de rij om de talentvolle buitenspeler gratis op te pikken. Onder meer Manchester United en Manchester City zouden azen op het zestienjarige talent, dat zowel over de Nederlandse als Afghaanse nationaliteit beschikt.

Behalve de twee clubs uit Manchester zouden ook Everton, Leicester City, AC Milan, Olympique Marseille en Atalanta serieuze interesse hebben aan Zamani, die in de Engelse boulevardkrant Ajax wonderkid wordt genoemd. Het afgelopen seizoen werkte de zestienjarige aanvaller zijn wedstrijden af bij Ajax Onder-17, maar volgens Ajax Showtime gaat hij op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Of Zamani weg moet bij Ajax of hij zelf voor een vertrek kiest is onduidelijk. Zamani kwam in 2017 in de jeugdopleiding van Ajax terecht en speelde daar de afgelopen twee seizoenen. Volgens Transfermarkt draagt hij komend seizoen het shirt van FC Utrecht, waar hij in Onder-19 uit zal komen. De club uit de Domstad heeft zijn komst nog niet bevestigd.