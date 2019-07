Aston Villa en Southampton kondigen transfers van 12,5 en 16,5 miljoen aan

Matt Targett vervolgt zijn loopbaan bij Aston Villa. De club uit Birmingham en Southampton maken maandag bekend dat de linkerverdediger naar de promovendus is getransfereerd. Over de exacte hoogte van de transfersom voor de linkerverdediger doen de clubs geen mededelingen, maar Engelse media stellen dat het om een bedrag van minimaal 12,5 miljoen euro gaat.

Indien Aston Villa en/of Targett aan bepaalde sportieve doelstellingen voldoen, dan kan de transfersom naar maximaal zeventien miljoen euro oplopen. De 23-jarige linksback was sinds zijn achtste verbonden aan Southampton en maakte in augustus 2014 voor het eerst zijn opwachting in de hoofdmacht van the Saints, in de League Cup.

Een maand later volgde het debuut van Targett in de Premier League: hij was de vervanger van Dusan Tadic in de 2-1 zege op Queens Park Rangers. Aan het einde van het seizoen werd hij door de club uitgeroepen tot Talent van het Jaar. Targett werd in 2017/18 een half jaar uitgeleend aan Fulham en kwam vorig seizoen tot 21 duels voor Southampton.

Voor Aston Villa is Targett de vijfde zomerse versterking. Eerder warden Jota, Anwar El Ghazi, Wesley en Kortney Hause aangetrokken. The Villans, onder leiding van manager Dean Smith, starten het nieuwe seizoen volgende maand uit bij Tottenham Hotspur.

Che Adams

Southampton heeft maandag ook de komst van Che Adams bekendgemaakt. De aanvaller heeft zich voor vijf seizoenen aan de Zuid-Engelsen verbonden en komt voor ongeveer 16,5 miljoen euro over van Birmingham City. Twintig procent van dat bedrag gaat echter naar voormalig werkgever Sheffield United. In januari en juni bracht Southampton al reeds biedingen op de 22-jarige aanvaller uit, maar toen ging Birmingham niet akkoord. Een derde bod sorteerde alsnog effect.