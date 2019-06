Seedorf en Kluivert moeten genoegen met punt in barslecht duel

De ontmoeting tussen Kameroen en Ghana op de Afrika Cup heeft zaterdag geen winnaar opgeleverd. Het tweede groepsduel in Groep F eindigde doelpuntloos. Het team van Clarence Seedorf en Patrick Kluivert gaat hoe dan ook aan kop, met vier punten uit twee duels. De eerste wedstrijd tegen Guinee-Bissau was met 2-0 gewonnen.

Kameroen was in de eerste 45 minuten de bovenliggende partij, maar de eerste helft was er een om snel te vergeten. In het snikhete Ismaïlia lag het tempo laag en waren de kansen op een hand te tellen. Dat de dienstdoende scheidsrechter floot voor elke kleine overtreding, was ook niet bevorderlijk. Enkele minuten voor rust kreeg Kameroen de beste kans.

Karl Toko Ekambi legde de bal terug op Christian Bassogog, die zag hoe keeper Richard Ofori de bal over het doel tikte. Het spel van Kameroen en Ghana werd er na rust niet veel beter op en met name Ghana stelde bijzonder teleur. Het team van Seedorf was negen minuten voor tijd dicht bij de 1-0: Bassogog raakte de paal na een één-twee met Erick Choupo-Moting, maar de arbitrage constateerde hoe dan ook buitenspel.

Kameroen kwam vlak voor tijd ook goed weg toen een hard schot van Owusu Kwabena hard tegen de lat boven André Onana ging. Ghana claimde niet veel later een strafschop na een vermeende overtreding van Michael Ngadeu-Ngadjui op Jordan Ayew, maar daar wilde de scheidsrechter niet aan en zodoende eindigde het duel doelpuntloos. De formatie van Seedorf sluit de groepsfase komende dinsdag af met een wedstrijd tegen Benin. Ghana neemt het dan op tegen Guinee-Bissau.