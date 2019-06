PSV strikt ‘exceptioneel talent’: ‘Hij heeft wel een eigen willetje’

PSV staat op het punt om zich te versterken met Bruma. De 24-jarige aanvaller komt over van RB Leipzig en gaat mogelijk Steven Bergwijn of Hirving Lozano opvolgen, daar het duo wordt gelinkt aan een transfer naar het buitenland. Jan Olde Riekerink, die bij Galatasaray trainer was van Bruma, stelt dat PSV goede zaken doet met de komst van de Portugese aanvaller.

“Zoals ik hem toen heb meegemaakt, vond ik het een exceptioneel talent”, zegt Olde Riekerink in gesprek met De Telegraaf. "In de zomer van 2016 wilde PSV hem ook al hebben, toen heb ik gezegd dat hij niet weg mocht van mij. Ik had heel hoge verwachtingen van hem toen hij wegging bij Galatasaray en die heb ik nog steeds.”

“Als je kijkt naar wat hij allemaal kan, dan kan hij richting de top”, vervolgt de oefenmeester, die van mening is dat Bruma alles in zich heeft om een goede buitenspeler te zijn. Volgens de coach is de aanvaller technisch vaardig, een eigenschap die hij combineert met snelheid. Ook heeft Bruma volgens Olde Riekerink diepgang zonder bal en verricht de Portugees ook verdedigend 'ontzettend veel werk'.

“Zijn bereidwilligheid is groot. Als je het hebt over individuen die het verschil kunnen maken: dat kan hij. Hij is wel een bijzondere jongen, met een eigen willetje, maar wel fair. In die groep van Galatasaray voelde hij zich goed. De jongens die wat ouder waren, hielden degenen die net iets buiten de lijntjes wilden lopen erbinnen. Daar was Wesley Sneijder bijvoorbeeld heel belangrijk in.”