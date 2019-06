‘Harde eis De Ligt wordt gehonoreerd: Ajacied krijgt transferclausule’

Matthijs de Ligt lijkt weer een stuk dichter bij een transfer naar Juventus. Transferspecialist Gianluca Di Marzio van Sky Italia weet woensdagavond laat te melden dat de negentienjarige centrumverdediger van Ajax een persoonlijk akkoord heeft bereikt met de Italiaanse grootmacht. Het enige wat een transfer van De Ligt naar Turijn op dit moment nog in de weg zou staan, is een akkoord met Ajax over de transfersom.

Di Marzio verzekert dat er in Turijn een vijfjarig contract klaarligt voor De Ligt. De international van het Nederlands elftal kan inclusief bonussen op jaarbasis netto 12 miljoen euro gaan verdienen. De Telegraaf schreef eind vorige week al dat De Ligt bruto jaarlijks tussen de vijftien en twintig miljoen euro kan gaan opstrijken bij Juventus.

Het contract van De Ligt bij Juventus bevat één cruciaal detail: een ontsnappingsclausule van 150 miljoen euro, die aan het einde van ieder seizoen kan oplopen. Het eveneens geïnteresseerde Paris Saint-Germain kon niet aan die eis van De Ligt en diens zaakwaarnemer Mino Raiola voldoen, daar transferclausules simpelweg illegaal zijn in Frankrijk.

Voor Juventus lijkt alleen een akkoord met Ajax de komst van De Ligt nog in de weg te kunnen staan. Volgens Di Marzio verlangt Ajax minimaal een transfersom van 75 miljoen euro voor zijn aanvoerder, daar dat het aanbod was dat PSG reeds had neergelegd in Amsterdam.