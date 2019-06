Maandenlange jacht levert sc Heerenveen ‘schitterende deal’ op

Michel Vlap maakt binnenkort een transfer naar Anderlecht, zo verzekert het Algemeen Dagblad woensdag. SC Heerenveen is momenteel nog in gesprek met de Belgische club om de laatste plooien glad te strijken. De aanvallende middenvelder gaat voor acht miljoen euro verkassen, een bedrag dat met doorverkooppercentages nog verder kan oplopen.

Het Algemeen Dagblad schrijft dat de Friese club 'de jackpot' wint met de aanstaande overeenkomst. Men spreekt van een 'schitterende deal'. Ook Vlap zal volgens de krant zeer content zijn. Diverse clubs werden de laatste tijd gelinkt aan Vlap, zoals TSG Hoffenheim en Atalanta, maar de middenvelder zelf had altijd al alleen naar Anderlecht willen vertrekken.

Frank Arnesen is een halfjaar geleden aangesteld als technisch directeur bij Paars-Wit en jaagde naar verluidt al maanden op de krabbel van Vlap. 'Met zijn functionele techniek, loopvermogen en neus voor de goal is hij voor Arnesen de gedroomde aanvallende middenvelder', zo klinkt het. Vlap gaat bij Anderlecht samenwerken met Vincent Kompany, de voormalig verdediger van Manchester City die als speler-trainer aan de slag gaat in België.

Naast het vooruitzicht dat Vlap gaat samenwerken met Kompany is er voor Vlap volgens het dagblad ook een praktisch motief om voor Anderlecht te kiezen. Brussel is namelijk slechts een paar uur rijden van zijn geliefde Sneek, waar Vlap al zijn hele leven woont. 'Natuurlijk is Anderlecht voor hem een sprong in het diepe, maar tegelijkertijd verkeert Vlap wel in de prettige wetenschap dat Friesland relatief dichtbij is.'