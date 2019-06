Pelle van Amersfoort verlaat sc Heerenveen en gaat Europa League in

Pelle van Amersfoort gaat aan de slag in Polen. Cracovia Kraków maakt maandagavond via de officiële kanalen melding van de komst van de 23-jarige middenvelder, die transfervrij overkomt van sc Heerenveen. Cracovia eindigde het afgelopen seizoen op een vierde plaats op het hoogste niveau in Polen en mag zodoende komend seizoen instromen in de eerste voorronde van de Europa League.

Voor Van Amersfoort komt er zodoende na zeven jaar definitief een einde aan zijn periode bij Heerenveen. De middenvelder belandde in 2012 in de jeugdopleiding van de Friese club, waarna hij in 2014 debuteerde in de hoofdmacht. Van Amersfoort werd tussentijds een seizoen op huurbasis gesteld bij Almere City.

De meervoudig Nederlands jeugdinternational speelde uiteindelijk 103 officiële wedstrijden voor Heerenveen, waarin hij goed was voor 11 doelpunten en 7 assists. Het afgelopen seizoen kwam Van Amersfoort in alle competities 32 keer in actie (6 doelputnen en 1 assist) voor de Friezen.