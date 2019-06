Luka Jovic stelt teleur en kan afgang in openingsduel EK niet voorkomen

Servië is zeer teleurstellend begonnen aan het EK Onder-21 in Italië. Het elftal van bondscoach Goran Djorovic ging maandagavond in Triëst verdiend onderuit tegen de leeftijdsgenoten van Oostenrijk: 0-2. Luka Jovic speelde negentig minuten mee bij Servië, maar de nieuwbakken spits van Real Madrid kon samen met zijn teamgenoten geen potten breken.

Servië begon met Jovic in de punt van de aanval als favoriet aan de wedstrijd, maar de ploeg van Djorovic stelde hevig teleur. Oostenrijk hoefde nauwelijks kansen weg te geven en wist zelf op slag van rust de score te openen. Sascha Horvath schoot alleen voor doelman Boris Radunovic op de paal, waarna de rebound werd benut door Hannes Wolf: 0-1.

De voorsprong voor Oostenrijk was verdiend te noemen. Het Alpenland had voorafgaand aan de openingstreffer van Wolf al diverse goede mogelijkheden gecreëerd en werd zelf in defensief opzicht nauwelijks getest door Servië. Kort na de onderbreking waren de roodhemden desondanks plots dicht bij de gelijkmaker: Jovic kopte uit een voorzet vanaf de linkerflank hard op de lat. Aan de overzijde voorkwam Radunovic een doelpunt van Xaver Schlager.

Oostenrijk bleef ook in de tweede helft de bovenliggende partij en liet na ruim een uur voetballen opnieuw een grote kans liggen. Schlager ging alleen met een ploeggenoot op Radunovic af, maar de Servische doelman kwam andermaal als winnaar uit de strijd. Twintig minuten voor tijd kreeg Servië een spaarzame kans via Nemanja Radonjic, maar de vleugelspeler van Olympique Marseille werkte de bal voor een vrijwel leeg doel over.

Een kwartier voor tijd moesten de Serviërs verder met tien man. Verdediger Vukasin Jovanovic plaatste zijn voet op de enkel van Wolf, waarna arbiter Andreas Ekberg na raadpleging van de videoscheidsrechter (VAR) een directe rode kaart toonde. De Oostenrijkse spits moest vervolgens ogenschijnlijk ernstig geblesseerd per brancard van het veld gedragen worden. Uit de vrije trap die volgde viel vervolgens de beslissing in de wedstrijd: een indraaiende bal van Horvath ging aan iedereen voorbij en plofte uiteindelijk bij de tweede paal binnen.