Van Persie: ‘Mijn agent zei het en ik zei meteen: ik hoef het niet te horen'

Robin van Persie zette onlangs een punt achter zijn imposante loopbaan. De 35-jarige aanvaller besloot zijn carrière bij Feyenoord, maar heeft recent nog mogelijkheden gehad om als voetballer actief te blijven. In gesprek met RTV Rijnmond geeft Van Persie te kennen dat hij niet serieus heeft overwogen om zijn loopbaan te verlengen.

“Geloof het of niet, maar ik heb er een paar binnengekregen. Uit een aantal landen; China niet toevallig. Maar ik heb het gelijk afgekapt. Mijn agent zei het en ik zei meteen: ik hoef het niet meer te horen”, zegt Van Persie, die tegen ADO Den Haag (0-2 nederlaag) de laatste wedstrijd van zijn loopbaan speelde. De aanvaller speelde gedurende zijn carrière voor Feyenoord, Arsenal, Manchester United, Fenerbahçe en andermaal Feyenoord.

Na zijn afscheid als profvoetballer geniet Van Persie van het leven. “Ik heb lekker getennist en gezwommen. Ik heb ook wat oefeningen gedaan in de gym, dus ik ben wel lekker bezig”, antwoordt de 102-voudig international van Oranje op de vraag wat hij de afgelopen weken heeft gedaan. “Eigenlijk doe ik nu meer dan dat ik deed als voetballer in mijn vakantie. Ik weet niet of ik fitter ben. Er gaan wel iets meer sushi's in en dat soort dingen. Ik heb iets meer cheat days.”