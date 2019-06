Streppel verkiest avontuur in het Midden-Oosten boven rentree in Nederland

Jurgen Streppel is de nieuwe trainer van Al-Jazira, zo maakt de club uit de Verenigde Arabische Emiraten via de officiële kanalen wereldkundig. De 49-jarige oefenmeester heeft in het Midden-Oosten zijn handtekening gezet onder een eenjarig contract, met een optie voor nog een seizoen. Streppel verkiest Al-Jazira boven verschillende Nederlandse clubs.

De afgelopen tijd werd Streppel gelinkt aan onder meer De Graafschap, NEC en VVV-Venlo, maar zijn keuze is nu dus op Al-Jazira gevallen. De club uit Abu Dhabi eindigde afgelopen seizoen als vijfde in de UAE Pro League. Streppel is in de Verenigde Arabische Emiraten de opvolger van Damiën Hertog, die in het bezit was van een aflopend contract. Met Marcel Keizer, Henk ten Cate, Jan Versleijen, Rinus Israël en Sef Vergoossen werkten er eerder een behoorlijk aantal Nederlandse trainers bij Al-Jazira.

Streppel stond afgelopen seizoen aan het roer bij het Cypriotische Anorthosis Famagusta, met wie hij plaatsing voor de kampioenronde misliep door een puntenstraf. De oefenmeester werkte sinds vorige zomer op Cyprus, wat zijn eerste buitenlandse avontuur als trainer vormde. Eerder werkte Streppel bij sc Heerenveen, Willem II en Helmond Sport. “Het avontuur trekt me, maar ik kan natuurlijk niet zeggen dat het financiële aspect geen argument geweest is. Dit is een kans die niet zomaar voorbijkomt”, zo reageert Streppel in gesprek met Voetbal International op zijn dienstverband bij Al-Jazira.

“Het is een club die al jaren werkt volgens de Nederlandse manier van spelen en daar echt in gelooft, net als ik. Ik vind het een eer dat ik op die traditie bij de club voort mag borduren”, stelt de oefenmeester, die met Al-Jazira de voorbereiding op het nieuwe seizoen zal afwerken in Nederland. Met Maurice Steijn treft Streppel volgend seizoen in de Verenigde Arabische Emiraten een landgenoot. Steijn verruilde VVV-Venlo onlangs voor een dienstverband bij Al-Wahda.