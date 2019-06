‘Nedved wil duo graag inlijven en zit zondag om de tafel met Raiola’

Mino Raiola zit zondag om de tafel met Pavel Nedved, zo berichten Tuttosport en La Gazzetta dello Sport. De zaakwaarnemer gaat met de vice-president van Juventus praten over een overgang van Paul Pogba van Manchester United naar de grootmacht uit Turijn. Ook gaat Nedved polsen of Ajax-verdediger Matthijs de Ligt nog haalbaar is voor Juventus.

Pogba wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij the Red Devils, waarbij verschillende topclubs zouden azen op de Fransman. Naast Real Madrid heeft Juventus naar verluidt ook veel belangstelling. Nedved gaat in Monte Carlo navraag doen bij Raiola of de 26-jarige wereldkampioen openstaat voor een transfer.

Volgens Engelse media verlangt United 150 miljoen euro voor Pogba, een bedrag dat Juventus eigenlijk te gortig is. De Italiaanse topclub wil de transfersom drukken door spelers aan te bieden aan de Engelsen, zoals Paulo Dybala, Douglas Costa en Joao Cancelo. Naast Pogba wordt ook De Ligt onderwerp van gesprek bij het onderhoud in Monte Carlo.

De verdediger van Ajax lijkt op weg naar Paris Saint-Germain, dat bereid is te voldoen aan de eisen van zowel Ajax als De Ligt. Barcelona was lange tijd favoriet om de stopper in te lijven, maar PSG zou nu de beste papieren hebben. Juventus hoopt desalniettemin dat er nog een kans bestaat dat de Oranje-international van gedachten verandert en een transfer naar Turijn maakt.