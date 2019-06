Iconen Zvonimir Boban en Paolo Maldini gaan beleid AC Milan vormgeven

AC Milan heeft vrijdag melding gemaakt van de komst van een bekende naam. Oud-speler Zvonimir Boban verlaat zijn rol als adjunct-secretaris-generaal bij de FIFA om als directeur voetbalzaken aan de slag te gaan in het San Siro. De Kroaat gaat samen met Paolo Maldini het technisch beleid van i Rossoneri vormgeven: de oud-verdediger ruilt zijn rol als directeur sportstrategie en ontwikkeling in voor de functie van technisch directeur.

Boban stond als speler tien jaar onder contract bij Milan en won in die periode onder meer viermaal de Italiaanse landstitel en de Champions League. De voormalige middenvelder ging na zijn pensioen in 2002 aan de slag als analyticus en werd drie jaar geleden aangesteld bij de wereldvoetbalbond. “Het is enorm moeilijk om de FIFA te verlaten, maar ik heb mijn hart en mijn passie gevolgd bij het maken van deze beslissing.”

“Dat heb ik ook gedaan toen ik de uitdaging om bij de FIFA aan de slag te gaan accepteerde. De mensen bij AC Milan zijn mijn familie en Milaan en Italië is mijn thuis. Ik voel een enorm verlangen om deze grote club, die zoveel voor mij betekent, terug te helpen naar de plek waar hij thuishoort.”

Boban speelde in het verleden jarenlang samen met Maldini en de twee komen elkaar nu dus in de bestuurskamer tegen. Maldini zal zich onder meer gaan bemoeien met het transferbeleid en algemeen directeur Ivan Gazidis denkt dat de clubicoon de juiste persoon voor de taak is: “Ik heb er vertrouwen in dat Paolo zijn ervaring, zijn visie en zijn leiderschap op de club weet te projecteren. Paolo is een integraal onderdeel van AC Milan en hij weet op welke manier er successen behaald moeten worden. Hij zal een belangrijk referentiepunt voor iedereen zijn.”