‘Erik ten Hag heeft dezelfde bedenkingen als Massimiliano Allegri en weigert’

De naam van Erik ten Hag stond lange tijd op het kandidatenlijstje van Chelsea, zo weet Goal. De trainer van Ajax had echter grote twijfels over een verhuizing richting Londen, daar the Blues vanwege een transferverbod deze zomer geen zaken kunnen doen op de transfermarkt en weigerde de baan. Frank Lampard lijkt nu de beste papieren te hebben om Maurizio Sarri op te volgen.

Juventus aast namelijk op Sarri en hoopt later deze week de aanstelling van de trainer wereldkundig te maken. Chelsea wil een afkoopsom van vijf miljoen euro voor de coach, wiens contract in Engeland nog twee seizoenen doorloopt. De zestigjarige manager, die de Europa League veroverde met de Londense formatie, kan in Turijn een jaarsalaris van zeven miljoen euro tegemoet zien.

Sarri is de beoogde opvolger van Massimiliano Allegri, die onlangs zijn vertrek bij Juventus aankondigde. Hij vindt zichzelf geen kandidaat voor de trainerspositie bij Chelsea, om redenen die ook Ten Hag bij de Premier League-club vandaan houden, aldus Goal. Daarnaast is Allegri naar verluidt toe aan een sabbatical en wil derhalve niet ingaan op aanbiedingen van geïnteresseerde clubs.

Lampard is mede door de afzeggingen van Ten Hag en Allegri gestegen naar de eerste plaats op het lijstje van Chelsea-eigenaar Roman Abramovich. De oud-middenvelder van de Londenaren loodste Derby County naar de finale van de Championship Play-Offs om promotie, maar moest zijn meerdere erkennen in Aston Villa. Desondanks is hij topkandidaat op de burelen van the Blues, die ook zijn gelinkt aan Steve Holland (assistent-bondscoach Engeland), Javi Gracia (Watford), Nuno (Wolverhampton Wanderers), Rafael Benitez (Newcastle United) en de momenteel clubloze Laurent Blanc.