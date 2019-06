Paul Pogba rekende op opvallende manier af met racistische geluiden

Racisme is anno 2019 nog steeds niet helemaal verbannen uit het voetbal. Zo waren er oerwoudgeluiden te horen tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd van Engeland in Montenegro in maart. Het zorgde voor nogal wat ophef in de Engelse media. Juventus-aanvaller Moise Kean kreeg een soortgelijke behandeling van supporters van Cagliari en was daar zeer ontstemd over. Paul Pogba is in het verleden ook slachtoffer geweest van racistisch gedrag van voetbalsupporters en praat met The Times over die onprettige ervaringen.

“Ik heb dat inderdaad van dichtbij meegemaakt in een competitieduel van Juventus met Fiorentina”, geeft de middenvelder van Manchester United ruiterlijk toe. “Ik was er net ingekomen als invaller en iemand op de tribune maakte rare geluiden, misschien wel apengeluiden. Ik vroeg waarom hij dat deed. Vervolgens gaf ik mijn shirt aan deze persoon, wat applaus van het publiek opleverde. Ik snap dat fans graag zien dat hun club wint, maar dergelijk gedrag gaat te ver en dat moeten we niet goedkeuren.”

“Racisme stemt mij treurig, maar het maakt me niet boos”, vervolgt Pogba. “Ik sta juist vrolijk in het leven. Ik heb een vriend uit China, een Italiaanse zaakwaarnemer (Mino Raiola, red.) en een Braziliaanse advocaat. Daarnaast komt mijn vrouw uit Bolivia en ben ik zelf van Franse afkomst. Guinese afkomst eigenlijk, omdat mijn moeder daar vandaan komt. Mijn leven is dus echt een mengelmoes van culturen, waar ik erg gelukkig mee ben.”

De Franse middenvelder heeft tot slot een boodschap voor spelers die op een racistische manier worden bejegend. “Kijk eerst heel goed naar je eigen manier van doen. Je kunt namelijk niet iedereen tevreden houden en je hebt ook niet overal invloed op. Doe precies het tegenovergestelde van wat de ‘haters’ doen. Misschien zien ze dan ooit in dat ze schandalig gedrag vertonen.”