Duitsland vernedert Estland; Noord-Ierland loopt ver weg van Oranje

Duitsland heeft dinsdagavond een monsterscore neergezet in de EK-kwalificatie tegen Estland. Voor eigen publiek won de ploeg van bondscoach Joachim Löw, die door ziekenhuisopname afwezig was en op de bank vervangen werd door assistent Marcus Sorg, met liefst 8-0. In de poule van het Nederlands elftal speelden ook Wit-Rusland en koploper Noord-Ierland tegen elkaar. De bezoekers wonnen met 0-1 en vergroten daarmee de voorsprong op Oranje naar negen punten. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman heeft echter nog wel twee wedstrijden minder gespeeld.

Duitsland - Estland 8-0

De thuisploeg liet er geen gras over groeien in de Opel Arena in Mainz. Estland had niets te vertellen en ging rusten met een 5-0 achterstand. In de tiende minuut werd de score geopend door Marco Reus. Duitsland omsingelde Estland, waarna Thilo Kehrer vanaf rechts uitstekend voorgaf en Reus een niet te missen kans bood. Estland besloot zich massaal in te graven, maar Duitsland combineerde er eenvoudig doorheen en kwam al snel op 2-0 via Serge Gnabry. Er stonden nog geen twintig minuten op de klok toen Leon Goretzka op aangeven van Joshua Kimmich de 3-0 tegen de touwen kopte. Ilkay Gündogan tekende vervolgens vanaf elf meter voor de 4-0, waarna Reus vanuit een vrije trap de ruststand op 5-0 bepaalde.

In de tweede helft voerde Sorg een aantal wijzigingen door. Marcel Halstenberg was de vervanger van Nico Schulz, terwijl Gündogan werd gewisseld voor Julian Draxler. Estland slaagde er na de thee vijftien minuten in om de Duitsers van het scoren af te houden. Na iets meer dan een uur spelen bracht Gnabry de score op 6-0 en dat deed hij op aangeven van invaller Halstenberg. In de slotfase waren het invaller Timo Werner en Leroy Sané die voor de 7-0 en 8-0 zorgden.

Wit-Rusland - Noord-Ierland 0-1

Noord-Ierland ging met achtereenvolgende zeges op Estland (2-0), Wit-Rusland (2-1) en nogmaals Estland (1-2) uitstekend van start in de EK-kwalificatie. In een groep met Duitsland en Nederland was een dergelijke start gewenst voor de Noord-Ieren. Bij een overwinning in de Borisov Arena zou de voorsprong op Oranje vergroot worden naar liefst negen punten. Lang leek het er dinsdagavond op dat Wit-Rusland en Noord-Ierland de punten zouden delen, maar vlak voor tijd was het Paddy McNair die de bezoekers de volle buit bezorgde. Middlesbrough-middenvelder Paddy McNair dook op in het strafschopgebied en schoof de bal in de verre hoek langs doelman Aleksandr Gutor. In het restant van de wedstrijd wist de thuisploeg niets meer aan de achterstand te doen.

Nederland staat met drie punten uit twee wedstrijden op de derde plaats. Noord-Ierland gaat aan kop met twaalf punten, gevolgd door Duitsland (negen punten). Oranje vervolgt de EK-kwalificatie op 6 september met een uitwedstrijd tegen Duitsland. Op 9 september volgt de uitwedstrijd tegen Estland.