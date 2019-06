‘Ajax is overtuigd en wil PSV aftroeven in strijd om sensatie’

Ajax speurt momenteel op de transfermarkt naar versterkingen en komt mogelijk uit bij Valencia. Super Deporte meldt dinsdag dat de Amsterdammers Lee Kang-in, een achttienjarige middenvelder uit Zuid-Korea, op de radar hebben staan. De jongeling maakte afgelopen voetbaljaargang zijn debuut voor de Spaanse topclub.

Lee heeft tot op heden elf keer meegespeeld bij de hoofdmacht van Valencia. Met de topclub won het toptalent afgelopen seizoen de Copa del Rey door Barcelona in de finale te verslaan. Vanwege interlandverplichtingen ontbrak Lee bij deze eindstrijd. De aanvallend ingestelde middenvelder ligt nog tot de zomer van 2022 vast bij Valencia.

De jongeling was drie dagen geleden belangrijk voor Zuid-Korea Onder-20 op het WK door in de kwartfinale Senegal pijn te doen met twee assists en een doelpunt (3-3, Zuid-Korea door na strafschoppen). Ook PSV zou belangstelling hebben voor de jongeling, maar het is Ajax dat naar verluidt snel werk gaat maken van de komst van de Zuid-Koreaan.

Volgens Super Deporte is hij uitgegroeid tot een van de sensaties van het jeugdtoernooi. Ajax zou niet langer willen wachten en binnenkort een aanbieding neerleggen bij Valencia, dat overigens een eenzijdige optie heeft om de samenwerking met Lee met een jaar te verlengen. Het talent, dat ook als buitenspeler kan fungeren, wordt bij Valencia gezien als een toptalent met een grote toekomst.