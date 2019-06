Klap voor David de Gea: ‘Zo is hij normaal niet, hij moet uit de frontlinie’

David de Gea is zijn basisplaats bij Spanje kwijt. Het Zuid-Europese land speelt maandagavond tegen Zweden in het kader van de EK-kwalificatie en de keuze van Robert Moreno, die de laatste tijd als eindverantwoordelijke Luis Enrique vervangt bij Spanje, kiest voor Kepa Arrizabalaga van Chelsea onder de lat. Paul Robinson vindt het passeren van De Gea te billijken.

“Dat heeft ook te maken met de vorm die Gea aan het eind van het seizoen heeft laten zien”, zegt de oud-doelman van onder meer Tottenham Hotspur en de nationale ploeg van Engeland over de sluitpost van Manchester United. “Kepa kreeg al speeltijd tegen Malta en de Faroer Eilanden, maar dan denk je dat de coach dat doet om hem wat speeltijd te gunnen.”

“Dit is een grote wedstrijd in hun poule. Dit is een wedstrijd waarbij de coach zijn beste elf spelers kiest. Dit is gewoon zijn beste elf. Hij denkt nu duidelijk dat Kepa, misschien ook met zijn mindset, een betere keus is. Misschien heeft De Gea gewoon wat rust nodig, gezien het seizoen dat hij heeft gehad”, aldus Robinson bij beIN Sports.

De Engelsman denkt dat De Gea aan vakantie toe is. “Hij is de laatste seizoenen steeds Speler van het Jaar geworden bij Manchester United. Hij is fantastisch geweest, maar we zagen onlangs ook een paar foutjes die punten hebben gekost. Zo is hij normaal niet. De coach denkt waarschijnlijk dat hij rust nodig heeft. Hij moet even uit de frontlinie. En Kepa steekt in een goede vorm.”