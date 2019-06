‘Concurrentie voor Ajax in strijd om Hagi; talent eist bizarre clausules’

Ianis Hagi gaat mogelijk toch niet naar Ajax. Hoewel zijn vader George Hagi zich onlangs liet ontvallen dat zijn twintigjarige zoon naar de Amsterdammers verkast, wordt in Roemenië rekening gehouden met een transfer naar FCSB. De Roemeense topclub zou het talent van Viitorul Constanta voor een recordbedrag van 3,75 miljoen euro willen inlijven, zo meldt Gazeta Sporturilor.

Hagi zou wel oren hebben naar een overgang naar FCSB, maar is naar verluidt op de proppen gekomen met twee tamelijk bizarre clausules. Ten eerste eist de aanvallende middenvelder een bedrag van 1,3 miljoen euro als FCSB-voorzitter Gigi Becali hem openlijk bekritiseert in de media. De preses van de club staat bekend om zijn kritische uitspraken. Overigens zou het geen unicum zijn, want eerder dwong ex-NEC-speler Mihai Roman een soortgelijke clausule af bij zijn overgang naar het Roemeense FC Botosani.

Het is echter niet de enige eis die Hagi naar verluidt heeft gesteld aan FCSB. De creatieve middenvelder wenst ook een bedrag van 1,3 miljoen euro te ontvangen als hij niet in tenminste tachtig procent van de wedstrijden wordt opgesteld. Voor FCSB zouden de aanvullende eisen van Hagi geen belemmering vormen: voorzitter Becali zou zelfs bereid zijn om contractueel vast te leggen dat hij in elke wedstrijd een basisplaats krijgt én niet gewisseld mag worden.

Vorige week leek het Roemeense talent nog op weg naar Ajax, dat een bod van twee miljoen euro zou hebben neergelegd bij Viitorul. "Dat Ianis voor Ajax gaat spelen is heel bijzonder voor mij. Hij is de Roemeense Xavi", reageerde Gheorghe Hagi. Ook Standard Luik, Anderlecht, Galatasaray, Valencia en Sevilla worden gelinkt aan de drievoudig A-international, die eerder uitkwam voor Fiorentina.