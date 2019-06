België verrast door hoge transfersom voor ‘onvoorspelbaar talent’

Moussa Djenepo mag zich binnenkort speler van Southampton noemen. De twintigjarige middenvelder heeft zijn medische keuring met succes doorlopen en zelfs het papierwerk is al geregeld, zo meldt Het Belang van Limburg vrijdagavond. Djenepo komt over van Standard Luik en wordt de op een na duurste speler ooit van de club. Hij kan een vijfjarig contract ondertekenen bij de club uit de Premier League.

De Malinees speelt pas een jaar in het eerste elftal van Standard. Hij werd in de zomer van 2017 overgenomen van het Malinese Yeelen Olympique en maakte op 27 augustus zijn debuut in de competitie. Sindsdien kwam Djenepo tot 61 competitiewedstrijden, waarin hij 12 keer scoorde en 6 assists gaf. Begin dit seizoen deed hij zes minuten mee in de thuiswedstrijd tegen Ajax in de derde voorronde van de Champions League. In de blessuretijd versierde Djenepo de strafschop waaruit Renaud Emond de eindstand op 2-2 bepaalde, nadat hij langs Noussair Mazraoui was geglipt.

De jongeling wordt na Razvan Marin, die voor 12,5 miljoen euro naar Ajax verkaste, de tweede grote verkoop van Standard deze zomer. Begin mei werd duidelijk dat Southampton ver wilde gaan voor de Malinese Voetballer van het Jaar. Een bedrag van 23 miljoen euro werd aanvankelijk genoemd, maar Belgische media maakten eerder deze week melding van een transfersom van 12 miljoen euro die kan oplopen tot 15 miljoen. Het Laatste Nieuws meldt echter dat de transfersom via bonussen kan oplopen tot ruim twintig miljoen euro. Bovendien heeft Standard een doorverkooppercentage van vijftien procent bedongen.

"Reden waarom Southampton zo veel betaalt voor een onvoorspelbaar talent?", vraagt de krant zich hardop af, om zelf het antwoord te geven: "Hoe hoger het bedrag, hoe groter de kans op een werkvergunning." Spelers van buiten de Europese Unie, die uit landen komen die niet in de top vijftig van de UEFA-ranking staan, komen moeilijk aan een werkvergunning. Omdat Djenepo niet in 75 procent van de interlands van Mali speelt, wordt er naar andere criteria gekeken, waaronder de transfersom. Als die hoger uitvalt dan de 12,5 miljoen euro voor Marin, dan wordt Djenepo na Marouane Fellaini (in 2008 voor 22 miljoen euro naar Everton) de duurste speler ooit van Standard.