Oranje ziet 107-voudig international afhaken voor eventuele finale

Pepe moet de finale van de Nations League aan zich voorbij laten gaan. De verdediger van Portugal liep woensdagavond in de halve finale tegen Zwitserland (3-1) een zware schouderblessure op en is daardoor maanden uit de roulatie. Portugal speelt zondag in de finale tegen de winnaar van de confrontatie tussen Nederland en Engeland.

De 36-jarige Pepe kwam in de tweede helft van het duel hard ten val en werd gewisseld voor José Fonte. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de mandekker van FC Porto zijn rechterschouderblad heeft gebroken. Daardoor zal de routinier meerdere maanden uitgeschakeld zijn en naast de Nations League-finale het voorseizoen van zijn club Porto aan zich voorbij moeten laten gaan.

Pepe keerde afgelopen zomer terug op het oude nest bij Porto, waar hij tussen 2004 en 2007 ook al onder contract stond. Het bekendst is de spijkerharde verdediger van zijn jarenlange dienstverband bij Real Madrid, waarvoor hij maar liefst tien seizoenen speelde. In 2017 verliet de 107-voudig international de Koninklijke om voor twee seizoenen bij Besiktas aan de slag te gaan.