AZ meldt zich voor parel uit FC Twente-opleiding

Tottenham Hotspur zet vol in op de komst van Nicolò Zaniolo. De Engelse topclub gaat een bod van 45 miljoen euro uitbrengen op de talentvolle aanvallende middenvelder, wiens contract bij AS Roma doorloopt tot de zomer van 2023. (The Sun)

Paris Saint-Germain wil er alles aan doen om Kalidou Koulibaly over te nemen van Napoli. De Franse grootmacht zal minimaal honderd miljoen euro op tafel moeten neerleggen om de verdediger in huis te halen. (Le Parisien)

AS Roma heeft Internazionale gevraagd om Mauro Icardi onderdeel te maken van de transfer van Edin Dzeko. Inter bood Icardi eerder aan bij Manchester United in ruil voor Romelu Lukaku, maar die deal zagen de Engelsen niet zitten. (Sky Italia)