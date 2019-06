AZ moet vrezen voor belangstelling uit de Serie A

Manuel Lanzini gaat een vijfjarig contract ondertekenen bij West Ham United. De middenvelder, die op de radar van Fenerbahce staat, ligt nu nog tot volgend jaar zomer vast in Londen. (Daily Mirror)

De verdediger annex middenvelder heeft zich in de kijker gespeeld bij Lazio, afgelopen seizoen de winnaar van de Coppa Italia.