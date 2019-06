Peter Bosz ‘loert’ op Ajacied en Ajax-doelwit: ‘Welke spelers komen?’

Bayer Leverkusen weet dat het zaken moet gaan doen op de transfermarkt. De club van trainer Peter Bosz verloor Julian Brandt onlangs aan Borussia Dortmund, terwijl er ook wordt getrokken aan onder anderen Kai Havertz. Rudi Völler, sportief directeur van die Werkself, blijft echter rustig onder alle transferperikelen.

De oud-voetballer is trots dat Bayer Leverkusen een toptalent als Havertz in huis heeft. “Hij heeft zoveel talent, zoveel kwaliteiten. Maar tegelijkertijd blijft hij zo nuchter onder alles”, stelt de sportbestuurder in gesprek met Kicker. Völler verwacht dat de negentienjarige aanvallende middenvelder, die nog tot medio 2022 vastligt, ook na de zomer actief is bij de Duitse club.

De sportief directeur erkent dat Bayer Leverkusen de ogen openhoudt op de transfermarkt. De nummer vier van het afgelopen Bundesliga-seizoen wordt de voorbije weken gelinkt aan onder anderen Daley Sinkgraven (Ajax), Douglas Santos (Hamburger SV) en Martin Ödegaard (Real Madrid), die ook in verband wordt gebracht met een transfer naar Ajax. Völler wil echter niet ingaan op deze namen.

“Er zijn veel geruchten, maar we zitten pas in begin juni. De transferwindow is nog drie maanden open. Het meeste gebeurt altijd op de laatste dagen, ook in bijvoorbeeld Engeland of Italie”, aldus Völler, die erkent dat er veranderingen in de selectie gaan plaatsvinden. “Welke spelers gaan of komen? Dat hoeft niet binnen de komende twee of drie weken worden bepaald.”