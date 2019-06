Willems maakt ‘waarschijnlijk’ transfer: ‘Ik kom niet terug naar Nederland’

Jetro Willems lijkt Eintracht Frankfurt na twee seizoenen te verlaten. De voormalig PSV'er kon in de afgelopen voetbaljaargang niet altijd rekenen op een basisplaats en werd bij invalbeurten meestal als middenvelder gebruikt. De 22-voudig international van het Nederlands elftal prefereert een plaats aan de linkerkant van de verdediging en houdt derhalve alle opties open.

“Ik heb niet veel gespeeld, maar het was een uniek jaar. Ik speelde op een andere positie dan linksback. Ik heb de grote wedstrijden meegespeeld, dus dat betekent dat de club vertrouwen in mij heeft”, zegt Willems zondag in gesprek met RTV Rijnmond. Een langer verblijf in de Commerzbank Arena ligt echter niet in de lijn der verwachtingen. “Maar waarschijnlijk ga ik wel naar een andere club.”

“Ik kom niet terug naar Nederland. Ik heb nu vakantie en wil daar nu van genieten. Ik heb een lang seizoen gehad”, aldus de 25-jarige vleugelverdediger, die in eigen land uitkwam voor Sparta Rotterdam en PSV. Met de Eindhovenaren veroverde Willems tweemaal de landstitel. Mede hierdoor haalde Frankfurt hem in 2017 naar Duitsland, waar zijn contract nog twee seizoenen doorloopt.

Het elftal van Adi Hütter was lange tijd in de race om een Champions League-ticket, maar door een 5-1 nederlaag in de kampioenswedstrijd van Bayern München werd de vierde plaats alsnog weggeven. Het Bayer Leverkusen van Peter Bosz ging er uiteindelijk met het felbegeerde plaatsbewijs vandoor. In de Europa League waren Willems en consorten dicht bij een finaleplaats. Chelsea gooide echter roet in het eten door de strafschoppen in het returnduel beter te nemen.