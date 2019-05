Onbegrip voor controversiële keuze Koeman: ‘Hier doen ze zichzelf pijn mee’

Marcel Schäfer begrijpt niet dat bondscoach Ronald Koeman geen beroep doet op Wout Weghorst. De sportdirektor van VfL Wolfsburg vindt dat de spits van zijn club een plek bij het Nederlands elftal verdiend had. "Hier doen ze zichzelf pijn mee", aldus de sportbestuurder tegenover de Wolfsburger Allgemeine Zeitung.

Koeman verkiest PSV-spits Luuk de Jong boven Weghorst, die een succesvol debuutseizoen bij Wolfsburg kende. "Als je ziet wat Wout dit seizoen gebracht heeft en heeft gedaan in ons goede Bundesliga-seizoen, vind ik dat verrassend. Als je zijn ontwikkeling ziet", zegt Schäfer, die erg tevreden is over de van AZ overgekomen Weghorst. "Als trainer kun je alleen maar blij zijn als je zo'n speler in je selectie hebt."

Op de persconferentie zei Koeman dinsdag niet lang te hebben hoeven nadenken over zijn keuze voor De Jong. "Of het een moeilijke keuze was? Nee, want de vaste groep heeft zeer goed gepresteerd in de Nations League", aldus de keuzeheer van Oranje. "Dat heb ik mee laten wegen. Ze hebben de halve finale verdiend. Ik heb aan iedereen mijn uitleg gegeven die afgevallen is. Wout reageerde netjes. Teleurgesteld, maar verder prima."

Weghorst maakte in zijn eerste jaar in de Bundesliga indruk, door zeventien keer te scoren en zeven assists te geven. Wolfsburg nam de 26-jarige aanvaller vorig jaar zomer voor elf miljoen euro over van AZ. In zijn twee seizoenen in Alkmaar maakte Weghorst 31 doelpunten in 60 competitieduels. Daarvoor kwam hij uit voor Heracles Almelo en FC Emmen.