‘Manchester United zet toch streep door komst Matthijs de Ligt’

Het leek er in de afgelopen dagen even op dat Manchester United Barcelona af zou gaan troeven in de strijd om Matthijs de Ligt. The Red Devils waren volgens de meest recente berichten namelijk wel bereid om aan de financiële eisen van de aanvoerder van Ajax en diens zaakwaarnemer Mino Raiola te voldoen. Sky Sports komt zondagochtend echter met ander nieuws: volgens de doorgaans goed ingevoerde sportzender heeft Manchester United inmiddels een streep door de komst van de jonge verdediger gezet.

Deze berichten staan haaks op het nieuws dat in de nacht van zaterdag op zondag nog naar buiten kwam. Het Catalaanse RAC 1 en de Daily Mirror wisten toen nog te melden dat de worstelende Engelse grootmacht de beste papieren voor de komst van De Ligt in handen had. De club zou zelfs al een bod van 79,4 miljoen euro hebben neergelegd bij Ajax en zou ook bereid zijn om aan de salariseisen van het kamp-De Ligt te voldoen.

Volgens de Daily Mirror kon De Ligt zelfs twintig miljoen euro per jaar gaan verdienen op Old Trafford, waardoor hij alleen grootverdiener Alexis Sánchez voor zich hoefde te dulden. Raiola kon bovendien op een commissie van omgerekend 13,6 miljoen euro rekenen en dat zou voor de belangenbehartiger genoeg zijn om zijn cliënt richting Manchester te ‘pushen’.

Sky Sports stelt zondag echter dat Manchester United zijn interesse inmiddels heeft ingetrokken. De beleidsbepalers binnen de club zouden ervan overtuigd zijn dat De Ligt ondanks de berichten die het tegendeel beweren toch onderweg is naar Barcelona, waardoor het voor de Engelse club geen zin meer heeft om verder te onderhandelen.